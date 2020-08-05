Российские производители электротехники раскритиковали импортозамещение

Хотя курс правительства России предполагает углубление импортозамещения, на деле в актуальном законодательстве остаются дыры, из-за которых иностранное электротехническое оборудование продолжает поступать на российский рынок. Даже несмотря на наличие отечественных аналогов оно попадает на строящиеся объекты — в том числе, в рамках госзакупок.
В частности, на эту проблему обратило внимание руководство Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ). Соответствующее письмо (есть в распоряжении «Газеты.Ru») компания направила курирующему процесс импортозамещения в России вице-премьеру Юрию Борисову. Из правительства оно было переадресовано в профильное ведомство — Минпромторг.
В беседе с «Газетой.Ru» управляющий группой компаний КЭАЗ Ярослав Иванов отметил, что даже несмотря на то, что действующее законодательство предполагает использование отечественной продукции вместо зарубежной, если на рынке существуют произведенные в России аналоги, на практике этот принцип работает далеко не всегда.
Дело в том, что предприятия, которые производят закупки в рамках 44 и 223 ФЗ (устанавливают правила проведения госзакупок), ориентируются на получение в рамках одного аукциона комплексных работ. Из-за этого подрядчик фактически остается волен самостоятельно выбирать необходимые для этого компоненты.
«Им хочется купить сразу готовую услугу, и они укрупняют свои лоты на аукционах так, чтобы они подразумевали полный комплекс всех мер и оборудования, необходимых для того, чтобы получить определенный финальный результат. Им так легче все это администрировать, потому что провести сотню различных маленьких тендеров гораздо сложнее», — объясняет Ярослав Иванов.
В результате получается, что в один лот попадают сразу проектно-изыскательские, монтажные и сервисные работы, которые подрядчик обязывается производить в течение жизненного цикла самой услуги. Проще говоря, компания, которой нужно построить дорогу, заказывает не только полотно из асфальта, но и его проектировку и обслуживание в течение определенного временного периода.
Что касается конкретно электротехнической продукции, российские энергетики привыкли пользоваться зарубежными аналогами просто потому, что раньше в России подобные вещи не производили.
Используя золотое правило «работает — не трогай» они, не имея возможности прописать в тендере продукцию определенного производителя (так как это противоречит антимонопольному законодательству), все равно просят поставить определенные модели, угрожая подрядчикам тем, что в противном случае «замучают претензиями и не подпишут итоговые акты», сетует Ярослав Иванов.
Так везде
Эту проблему признают и другие участники отрасли. Так, в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» гендиректор ассоциации дистрибьюторов и производителей электротехники «Честная позиция» Владимир Кашкин рассказал, что из-за того, что предприятия заказывают комплексные услуги, происходит подмена понятий и национальный режим не соблюдается, так как под такие заказы де-факто закупается все, что угодно.
«Это сильно мешает российским производителям развиваться и расширять свое производство. Во всем мире есть практика защиты своих рынков, в том числе, и за счет тарифного регулирования. И наше государство, когда придумывало этот режим, тоже рассчитывало, что это поддержит национальных производителей, даст им возможность успешнее участвовать в госзакупках», — сказал Владимир Кашкин.
Зачастую это приводит к тому, что отечественные производители не имеют возможности поставлять оборудование для находящихся на этапе строительства проектов.
Не знаю, от чего это зависит и кто за это отвечает, но часто случается, что тендер выигрывает иностранная компания, хотя наша продукция не хуже.
Ашот Акопянгендиректор Раменского электротехнического завода «Энергия»
В результате российские заводы, выпускающие электротехническую продукцию, оказываются в очень тяжелом положении.
«Без крупных проектов и инвестпрограмм такое оборудование фактически не востребовано на рынке — впрок на склад такую продукцию никто не покупает, — отметил Владимир Кашкин из “Честной позиции”. — Так что мы всегда идем за стройкой, а поскольку сейчас некоторые инвестпроекты отменяются, а крупные стройки замораживаются, естественно, это накладывает огромный отпечаток на всю нашу отрасль».
«Белорусские креветки»
Еще один важный аспект этой проблемы — практика некоторых российских импортеров по ввозу оборудования из других стран и его продаже под видом произведенного на территории России.
В беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова рассказала, что организация пристально следит за этим и, к сожалению, подобные случаи до сих пор — не редкость.
«Палата как экспертная организация занимается подтверждением страны происхождения товара. Наши эксперты выезжают на место и проверяют, смотрят производство. Были случаи, когда по госзакупкам вставляют тысячу единиц продукции, а наши эксперты на месте видят, что по производительности оборудования компания больше ста единиц просто не может выпустить», — рассказала Елена Дыбова.
Зачастую такое оборудование приходит из Китая, и, по сути, подрядчики обманывают своих заказчиков, выдавая его за российское.
Когда такие случаи удается выявить, к компаниям применяются санкции за уклонение от исполнения контрактов, поскольку по факту они не могут поставить соответствующее российское оборудование в необходимом объеме.
Причем даже если изначально подрядчики ориентировались на закупку российского оборудования, в итоге они меняют его на китайское не от хорошей жизни. Проблема в том, что государственных средств, на которые планировалось провести все соответствующие работы, уже не хватает на момент начала строительства.
«Представьте, что строится объект, и на него были выделены государственные деньги. И если сам проект предлагался в условном 2017 году, то деньги выделяются уже после прохождения всех необходимых этапов спустя несколько лет. Разумеется, к этому времени продукция уже успела подорожать», — объясняет Ярослав Иванов из КЭАЗ.
При этом в России существует специальный реестр — РЭП — в который включается продукция именно отечественного происхождения. Этот реестр ведет профильное министерство — Минпромторг. Но на деле зачастую оказывается, что попадание в этот реестр ни на что не влияет.
Включение в этот реестр — сложный, но, как показывает практика, довольно бессмысленный процесс. У каждого есть свои требования — у тех же федеральных сетевых компаний они свои, и невзирая на то, что ты попал в РЭП, после этого ты должен на тендерах бороться со всеми подряд.
Ашот Акопянгендиректор «Энергии»
Схожее мнение выразили и представители КЭАЗ. В письме Юрию Борисову представители завода предложили законодательно закрепить присутствие в этом реестре единственным способом подтверждения российского происхождения продукции.
Представители завода подчеркнули, что у них нет принципиального расхождения с Минпромторгом, который ведет этот реестр. Но по сути ведомство находится между молотом и наковальней, и существенно ускорить процесс импортозамещения в России ему не так-то просто.
«С одной стороны им нужно поддержать отечественного производителя, а с другой — построить определенный объект в конкретные сроки за определенный бюджет. Учитывая, что многие такие объекты имеют стратегическое значение для России в целом, они выбирают второе и делают то, что могут с тем, что есть», — объяснил Ярослав Иванов из КЭАЗ.
Проблему пора решать
В комментарии «Газете.Ru» Минпромторг ответил, что знает о существовании перечисленных проблем и активно работает над их устранением. В частности, ведомство разрабатывает проект акта об установлении запрета на покупки импортной электроники, который будет завязан на РЭП. Причем запрет будет распространяться на соответствующие работы и услуги.
«Помимо указанных мер, спрос на отечественную продукцию будут стимулировать недавно принятые законы о минимальной квоте закупок. При этом необходимо отметить, что помимо актов по регулированию закупок, необходима и корректировка отраслевых стандартов», — добавили представители ведомства.
Если Минпромторг сможет довести эту работу до конца, отечественные производители электротехнического оборудования смогут не просто расширить свое присутствие на рынке, но и развить отрасль, фактически утерянную после развала СССР.
Тот же КЭАЗ изначально был создан по указу Совнаркома СССР Лаврентия Берии — соответствующее постановление он подписал в ноябре 1945 года. Тогда завод носил название «Электроаппарат». По данным открытых источников, в первое время на нем работало около 150 человек.
Нынешнее руководство завода не рассчитывает на то, что ему удастся занять весь электротехнический рынок в стране хотя бы потому, что его мощности не смогут покрыть весь существующий внутренний спрос. Но и отказываться от достижений последних лет оно тоже не хочет.
«В 2002 году КЭАЗ принадлежал пяти тысячам акционеров, имел долги перед налоговой и еле выживал. Из него вообще хотели сделать торговый центр. И только в 2005 году нынешний акционер консолидировал у себя 51% акций, раздал долги, а потом мы начали работать над тем, что было разрушено и догнать иностранцев, занявших наш российский рынок», — сказал Ярослав Иванов «Газете.Ru».
Главное, по мнению Ярослава Иванова, в том, чтобы развивался не только КЭАЗ, но и все остальные заводы в стране, выпускающие аналогичную продукцию.
Топ-менеджер отметил, что сейчас доля завода на российском рынке автоматических выключателей в деньгах составляет 3%. Для того, чтобы обеспечить производство этой продукции, на КЭАЗ трудятся 2 тыс. человек. А существенное расширение присутствия отечественных производителей на внутреннем рынке позволит создать дополнительные рабочие места, в которых страна сейчас нуждается.
«И эти цифры по всей отрасли примерно одинаковые — если доля отечественной продукции на рынке вырастет до 30%, то это — 15 тыс. рабочих мест, 50% — 25 тыс. занятых», — подытожил Ярослав Иванов. Для сравнения, на конец первого квартала прошлого года общий штат сотрудников одного из крупнейших российских предприятий — тольяттинского «АвтоВАЗа» — составлял 36 тыс. человек.
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