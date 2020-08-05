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09:51 (мск), источник: Ведомости

Арендатор баржи «Фортуна» не станет достраивать «Северный поток — 2»

Арендатор трубоукладочной баржи «Фортуна» не намерен участвовать в работах по укладке газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море, сообщили «Ведомостям» в АО «Межрегионтрубопроводстрой», арендующем «Фортуну».

Источник: AP 2020

«Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участия в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом, — сообщил официальный представитель компании. Также в МРТС отметили, что компания никогда не являлась собственником баржи, а арендует ее по договору бербоут-чартера для использования в других проектах.

6 июля DEA по запросу Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на датском участке газопровода. Это является изменением условий, которые были зафиксированы в решении агентства от 30 октября 2019 г. Ранее в выданном Данией разрешении четко прописывалось использование судов только с динамической системой позиционирования, т. е. с геолокацией и автоматическим подруливанием.

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