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12:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты самые низкие цены на отдых в России, Турции и Танзании

Российские эксперты сравнили самые низкие цены на отдых на юге страны, в Турции и Танзании. Данные приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: Reuters

Минимальная стоимость отдыха в России в середине августа выросла в среднем на 10 процентов — бюджетный тур на двоих сейчас обойдется отдыхающим в 27,5−32,9 тысячи рублей. Самая дешевая поездка в Турцию в те же даты, включающая только завтраки, будет стоить еще дороже — от 39,8 тысячи рублей.

В свою очередь, цены на отдых в Танзании «немного снизились» по минимальной планке и начинаются в августе от 133,8 тысячи рублей за тур на двоих.

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Замер минимальных и средних цен был проведен для пакетных туров с вылетом 8—14 августа продолжительностью семь ночей. В данную стоимость входит перелет, проживание и питание на двоих человек.

Ранее стало известно, что российские туристы массово ринулись в Крым в последний месяц лета — в августе загрузка отелей на полуострове достигла 90 процентов. В июле она была еще выше и достигала 95−100 процентов.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

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