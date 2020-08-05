ВТБ предупредил о снижении доходов от вкладов до уровня 90-х

По его словам, может повториться ситуация второй половины 1990-х годов.
«При том, что прогноз инфляции — 4%, ключевая ставка — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995−1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», — сказал Печатников (цитата по «РИА Новости»).
Журналисты отметили, что по итогам первого полугодия ставки по накопительным счетам превысили ставки по вкладам. Зампред ВТБ на это сказал, что говорить об этом как о долгосрочной тенденции пока рано.
Пока мы прогнозируем, что доходность по накопительным счетам так же будет сокращаться, как и доходность по срочным депозитам.
Анатолий Печатниковзампред правления ВТБ
«Я думаю в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены, и будут составлять 70−80% от базовой доходности срочных депозитов», — сказал господин Печатников.
Ранее ЦБ сообщил, что впервые с начала мая средняя максимальная ставка по рублевым вкладам продемонстрировала положительную динамику. По итогам третьей декады июля она составила 4,58% годовых, что на 0,03 процентного пункта выше, чем в середине месяца. Однако рост был незначительным: это связано как с более плавным снижением ключевой ставки ЦБ, так и с действиями самих банков по сохранению вкладчиков. Эксперты считают, что ожидать дальнейшего повышения ставок не стоит.