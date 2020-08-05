15:34 (мск), источник: Forbes
В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер
Благодаря росту цен на золото семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на вершине российского списка в рейтинге Forbes
Согласно данным рейтинга Forbes
Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс». По документам, которые на днях оказались в распоряжении российского Forbes, весь пакет (76,84% акций) принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову, выпускнику МГИМО 2016 года. Он является единственным акционером кипрской компании Wandle Holdings Limited, владеющей 100% акций Polyus Gold International Limited (Джерси), которой принадлежат акции «Полюса».
Весь пакет Саида Керимова в «Полюсе» сейчас оценивается в $25,6 млрд, но в общем состоянии Керимовых, кроме него, есть и другие активы, и долги. Поэтому общая оценка состояния составляет $24,7 млрд.
Кроме Саида (1995 года рождения), у Сулеймана Керимова есть еще две дочери — Гульнара (1990) и Амина (2003).
Своим взлетом на вершину рейтинга Forbes семья Керимова обязана росту котировок «Полюса». С начала торгов 5 августа бумаги подорожали почти на 4% и на 13:00 мск торгуются по 18 130 рублей за бумагу. А с начала года компания подорожала почти в два с половиной раза. Золото за это же время подорожало на 34% — с $1521 за унцию до $2043.
Сейчас же данные Forbes