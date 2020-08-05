Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Социально-дистанцированные танцы в масках Есть в Нью-Йорке единственное место, в котором по вечерам зажигательно танцуют
Фоторепортажи
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
20Лучшие снимки iPhone Photography Award 2020 года
15:34 (мск), источник: Forbes

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Благодаря росту цен на золото семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на вершине российского списка в рейтинге Forbes Real-Time. С оценкой состояния $24,7 млрд она опередила бывшего лидера Владимира Потанина. С начала пандемии состояние семьи, чей основной актив — золотодобытчик «Полюс» — принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову, выросло на $14,7 млрд.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, по состоянию на 13:00 мск состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова оценивалось в $24,7 млрд, с начала дня оно увеличилось на $1,7 млрд. Бывший лидер рейтинга Владимир Потанин переместился на второе место с оценкой состояния $24,6 млрд. Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд.

Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине.

Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс». По документам, которые на днях оказались в распоряжении российского Forbes, весь пакет (76,84% акций) принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову, выпускнику МГИМО 2016 года. Он является единственным акционером кипрской компании Wandle Holdings Limited, владеющей 100% акций Polyus Gold International Limited (Джерси), которой принадлежат акции «Полюса».

Новость
Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира

Весь пакет Саида Керимова в «Полюсе» сейчас оценивается в $25,6 млрд, но в общем состоянии Керимовых, кроме него, есть и другие активы, и долги. Поэтому общая оценка состояния составляет $24,7 млрд.

Кроме Саида (1995 года рождения), у Сулеймана Керимова есть еще две дочери — Гульнара (1990) и Амина (2003).

Своим взлетом на вершину рейтинга Forbes семья Керимова обязана росту котировок «Полюса». С начала торгов 5 августа бумаги подорожали почти на 4% и на 13:00 мск торгуются по 18 130 рублей за бумагу. А с начала года компания подорожала почти в два с половиной раза. Золото за это же время подорожало на 34% — с $1521 за унцию до $2043.

В середине июля Forbes отмечал, что из всех участников российского Forbes семья Керимова за время пандемии разбогатела больше других — почти вдвое с $10 млрд до $18,5 млрд.

Сейчас же данные Forbes Real-Time свидетельствуют, что с 18 марта (на этот день, ознаменовавшийся самым масштабным обвалом на фондовых рынка, Forbes брал котировки и курсы валют для расчета состояний участников ежегодного рейтинга миллиардеров) состояние выросло на $14,7 млрд.

 «В России я обычный человек, а здесь — богиня»: как уроженка Перми покорила Египет и научилась зарабатывать миллионы на танце живота
Как не заболеть COVID-19, чем от него лечат и когда пандемия пойдет на спад: главные вопросы о коронавирусе
Лукашенко и Зеленский обсудили выдачу Украине бойцов ЧВК Вагнера
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова
ВТБ предупредил о риске возвращения ситуации со вкладами в 90-е
Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП
Учительница собрала коллекцию фото, забытых в старых книгах
Цены на нефть взлетели после взрыва в порту Бейрута
В Турции сообщили о резком росте числа заболевших коронавирусом
Здоровье
Врач рассказал об опасности хождения босиком по дому И дал советы по выбору обуви.
Hi-Tech
Новинка Apple оказалась очень хрупкой Планшет оказался ничем не лучше предшественника, если говорить о надежности
Авто
Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП Артист заявил, что ничего не помнит
Кино
Сын Нагиева снимается в комедии про стендап: первые фото Корреспондент «Кино Mail.ru» побывал на съемочной площадке комедии «СтендОпер» и поговорил с исполнителями главных ролей о новом проекте и их героях
Новости партнеров
Эмчеэсовец во главе. Кобзев доказал, что область может жить без пожаров
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Единороссы направят средства на борьбу с коронавирусом
Обуздать пламя. Россия борется с огнем
Дети
Родившаяся без матки женщина рассказала, как приняла себя Она узнала об этом диагнозе в 16 лет
Леди
Самые стильные образы первых леди в 2020 году (фото) Жены президентов легко могут стать примером, как уместно одеться для любого события.
Новости партнеров
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
Совершат научный прорыв. Россия и Китай опередят весь мир
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь