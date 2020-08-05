15:12 (мск), источник: Daily Storm
Цены на нефть взлетели после взрыва в порту Бейрута
Котировки марки Brent на лондонской бирже ICE впервые со дня развала сделки ОПЕК+ превысили 45,5 доллара за баррель.
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до 45,9 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. Это максимальный показатель с начала марта, когда стало известно о развале сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Рост также показывает техасский бренд WTI. Фьючерсный контракт с поставкой в сентябре подрос почти на 2% до 43,14 доллара за бочку.
Аналитики нефтяного рынка связывают такой рост не только с восстановлением спроса на сырье на фоне постепенного смягчения карантинных мер в ряде стран и резким снижением запасов нефти в США, но и взрывом в порту Бейрута. Как пояснил президент финансовой компании NationsShares Скотт Нейшнс, происшествие в Ливане стало одной из главных причин взлета котировок на «черное золото». Эксперт не исключил, что произошедшее может привести к перебоям в поставке энергоносителей.
Участники ОПЕК+ в начале марта не продлили сделку, поскольку не смогли договориться об объемах ограничения добычи. В результате случился обвал цен на нефть, а курс доллара вырос до 80 рублей. Ситуация усугубилась
Мощный взрыв в морском порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В радиусе 10 километров взрывной волной у многих зданий выбило окна, оторвало балконы. Городские улицы загромождены обломками поврежденных домов и перевернутыми автомобилями. В столице Ливана введен режим чрезвычайного положения. Власти страны объявили 5 августа днем траура.