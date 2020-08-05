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18:46 (мск), источник: Forbes

Экономика не вводившей карантин из-за COVID-19 Швеции показала самое сильное падение за 40 лет

Падение оказалось самым сильным с 1980 года, но все равно не таким серьезным, как в других странах Европы.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:34 MSK, 05.08
Инфицировано866 627+5 204
23.07
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Выздоровело669 026+7 555
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Инфицировано18 579 615+239 164
23.07
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Скончалось701 544+6 226
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Выздоровело11 173 262+226 134
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Источник: News Oresund / Flickr

ВВП Швеции во втором квартале этого года сократился на 8,6% по сравнению с первым, сообщает статистическое управление страны. Квартальное падение ВВП стало самым мощным с 1980 года, сообщило ведомство. По сравнению со вторым кварталом прошлого года падение составило 8,2%.

Хотя речь и идет о рекордном падении, оно все же не такое значительное, чем в других странах Европы, отмечает Bloomberg: уровни падения экономик Испании, Франции и Италии измеряются двузначными числами, и даже в Германии ВВП упал на 10%.

Швеция не смогла избежать мощного падения экономики даже несмотря на то, что ввела ограничения, которые действовали в стране, были самыми мягкими в Европе. В отличие от соседей, страна не стала вводить обязательный локдаун и ограничилась рекомендациями, стремясь победить коронавирус путем достижения популяционного иммунитета, когда COVID-19 переболеет большинство жителей. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признавал, что предложенная им стратегия привела к слишком большому количеству смертей. А свежие исследования говорят о том, что страна, возможно, не справилась с поддержанием уровня потребительских расходов, подчеркивает Bloomberg.

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Резкое падение шведской экономики во втором квартале подтверждает, что страна оказалась не застрахована от коронавируса, заявил Bloomberg старший экономист по странам Европы в Capital Economics Дэвид Оксли. Тем не менее, сокращение шведской экономики в первом полугодии — это «абсолютно другая лига» по сравнению с «ужасами», зафиксированными в других частях Европы, добавил он.

Новость
Новозеландский эпидемиолог назвал три ошибки Швеции в борьбе с COVID-19

Одна из проблем Швеции заключается в падении экспортного спроса, которое называли причиной резкого скачка безработицы, отмечает Bloomberg. «Теперь начинается сложный момент для ориентированной на экспорт Швеции», — отметила экономист Bloomberg Йоанна Йенссон.

Экономист Nordea Торбьорн Исакссон заявил Bloomberg, что еще «слишком рано оценивать, как разные стратегии борьбы с COVID-19 повлияли на экономики». Он также сказал, что «на данный момент сложно оценивать масштабы восстановления». Однако прогноз центрального банка Швеции, ожидающего падения ВВП на 4,5% за год кажется ему «разумным». Старший экономист Swedbank Пернилла Йоханссон отметила, что с учетом «огромного падения ВВП» возвращение экономической активности в Швеции на докризисный уровень займет долгое время.

Александр Пятин

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