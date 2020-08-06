10:54 (мск), источник: Известия
Порошок врозь: доставка повседневных товаров может подорожать вдвое
Ритейлеры опасаются запрета на перевозку бытовой химии вместе с продовольствием.
В сфере
Ритейлеры подготовили негативный отзыв на новый проект «Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг населению». СанПиН направлен в Роспотребнадзор на утверждение, его разработчик — Федеральный научный центр
Однако такой запрет может крайне негативно сказаться на бурно развивающейся отрасли
Между тем технический регламент «О безопасности пищевой продукции», который имеет приоритет над национальным законодательством РФ, допускает совместную перевозку пищевых и непищевых продуктов, если их контакт при этом исключен, указано в отзыве ассоциации. АКИТ предлагает привести новый документ в соответствие с техрегламентом и снять строгий запрет.
Дополнительные расходы компаний
из-зановых требований возрастут в два раза. В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300−350 рублей.
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Действительно, новые требования можно назвать чрезмерными, сказал «Известиям»
— И бытовая химия, и продовольственные продукты производятся, а также упаковываются с учетом всех современных требований по безопасности, сохранению целостности тары при транспортировке, — сказал он. — Раздельная транспортировка бытовой химии и продуктов питания приведет к дополнительным расходам: в нашем случае придется использовать различный автотранспорт при перевозке сборных грузов от поставщиков в магазины. Свое экспертное заключение по данному вопросу АКОРТ направила в профильные ведомства.
Илья Власенко добавил, что если новые ограничения коснутся курьерских служб, которые везут товары покупателям, то различный транспорт понадобится и им.
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— При совместной перевозке может произойти контаминация, то есть загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьезным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки, — отметили в службе. — Риск нарушения целостности упаковки при транспортировке любыми видами транспорта, даже вручную, многократно увеличивается.
В Роспотребнадзоре пояснили, что речь идет о химикатах I и II классов опасности. Однако в АКИТ отмечают, что в документе ничего не говорится про классы опасности. Пункт. 3.1 проекта, о котором идет речь, касается товаров бытовой химии (ТБХ) без дополнительной конкретики. К тому же, как выяснили «Известия», высокоопасные вещества вообще запрещено использовать в ТБХ по техрегламенту Таможенного союза.
Президент Союза потребителей России Петр Шелищ сказал, что Роспотребнадзор должен обосновать и конкретизировать новую норму. Ее можно будет считать рациональной и необходимой, если будет доказано, что молекулы стирального порошка проникают, условно говоря, в колбасу при их совместной перевозке.
Роспотребнадзор исходит из того, что у СанПиНов приоритет перед техническим регулированием, отметил эксперт. Служба опирается на них при осуществлении госконтроля. Поэтому реализация нормы спровоцирует увеличение расходов компаний, которые они перенесут на потребителей.
— Люди уже складывают продукты и бытовую химию в один пакет при покупках — неясно, почему нельзя транспортировать такие товары вместе, — отметил он. — Раньше совместная транспортировка продукции могла быть некачественной: упаковка товаров была другой, но теперь это неактуально.
Руководитель
В Федеральном научном центре