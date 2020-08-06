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10:54 (мск), источник: Известия

Порошок врозь: доставка повседневных товаров может подорожать вдвое

Ритейлеры опасаются запрета на перевозку бытовой химии вместе с продовольствием.

Источник: Kelly Sikkema/CC0

В сфере онлайн-торговли разгорается скандал, который затронет и продавцов, и покупателей. По данным ритейлеров, из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению — проект уже находится на утверждении в Роспотребнадзоре — доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, в среднем до 600 рублей. Согласно документу, будет запрещено перевозить бытовую химию в автомобилях, доставляющих продукты питания. То есть один заказ, в котором есть, к примеру, колбаса и стиральный порошок, придется отправлять покупателям разным транспортом. Такая перспектива крайне обеспокоила Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), которая направила письмо главному санитарному врачу Анне Поповой (есть у «Известий»).

На двух машинах

Ритейлеры подготовили негативный отзыв на новый проект «Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг населению». СанПиН направлен в Роспотребнадзор на утверждение, его разработчик — Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения. Документ содержит излишние требования, сказано в письме АКИТ от 4 августа на имя главного санитарного врача Анны Поповой. «Известия» ознакомились с обращением.

Один из пунктов проекта СанПиН гласит: нельзя перевозить товары бытовой химии транспортом, предназначенным для продуктов питания, питьевой воды.
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Однако такой запрет может крайне негативно сказаться на бурно развивающейся отрасли интернет-торговли, уверены в ассоциации. В этом случае будет невозможно перевозить в одном автомобиле продукты питания и бытовую химию, что приведет к серьезным дополнительным затратам при доставке заказов.

Между тем технический регламент «О безопасности пищевой продукции», который имеет приоритет над национальным законодательством РФ, допускает совместную перевозку пищевых и непищевых продуктов, если их контакт при этом исключен, указано в отзыве ассоциации. АКИТ предлагает привести новый документ в соответствие с техрегламентом и снять строгий запрет.

Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза. В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300−350 рублей.
Артем Соколов
президент АКИТ

— Интернет-компании нацелены на оптимизацию бизнеса и снижение логистических расходов, чтобы удешевить доставку. Это делается в основном за счет расширения ассортимента, который предлагается покупателям. Сегодня компании осуществляют совместную перевозку пищевых и непищевых продуктов, при этом их прямой контакт исключен: товары отделены не только первичной упаковкой, но и вторичной, а также размещены в автомобиле в разных секциях, — сказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов.

Источник: РИА "Новости"

Бытовые проблемы

Действительно, новые требования можно назвать чрезмерными, сказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

— И бытовая химия, и продовольственные продукты производятся, а также упаковываются с учетом всех современных требований по безопасности, сохранению целостности тары при транспортировке, — сказал он. — Раздельная транспортировка бытовой химии и продуктов питания приведет к дополнительным расходам: в нашем случае придется использовать различный автотранспорт при перевозке сборных грузов от поставщиков в магазины. Свое экспертное заключение по данному вопросу АКОРТ направила в профильные ведомства.

Илья Власенко добавил, что если новые ограничения коснутся курьерских служб, которые везут товары покупателям, то различный транспорт понадобится и им.

В итоге доставка подорожает — более того, она станет неудобной: вместо одного заказа придется принимать несколько и, скорее всего, в различное время.
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В пресс-службе Роспотребнадзора «Известиям» пояснили, что в проекте документа предложено запретить совместную перевозку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, которые в своем составе содержат чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества.

— При совместной перевозке может произойти контаминация, то есть загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьезным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки, — отметили в службе. — Риск нарушения целостности упаковки при транспортировке любыми видами транспорта, даже вручную, многократно увеличивается.

В Роспотребнадзоре пояснили, что речь идет о химикатах I и II классов опасности. Однако в АКИТ отмечают, что в документе ничего не говорится про классы опасности. Пункт. 3.1 проекта, о котором идет речь, касается товаров бытовой химии (ТБХ) без дополнительной конкретики. К тому же, как выяснили «Известия», высокоопасные вещества вообще запрещено использовать в ТБХ по техрегламенту Таможенного союза.

Источник: Frank Habel/CC0

Президент Союза потребителей России Петр Шелищ сказал, что Роспотребнадзор должен обосновать и конкретизировать новую норму. Ее можно будет считать рациональной и необходимой, если будет доказано, что молекулы стирального порошка проникают, условно говоря, в колбасу при их совместной перевозке.

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Роспотребнадзор исходит из того, что у СанПиНов приоритет перед техническим регулированием, отметил эксперт. Служба опирается на них при осуществлении госконтроля. Поэтому реализация нормы спровоцирует увеличение расходов компаний, которые они перенесут на потребителей.

— Люди уже складывают продукты и бытовую химию в один пакет при покупках — неясно, почему нельзя транспортировать такие товары вместе, — отметил он. — Раньше совместная транспортировка продукции могла быть некачественной: упаковка товаров была другой, но теперь это неактуально.

Руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк сказал «Известиям», что ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлена ст. 6.3 КоАП. Максимальное наказание — приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В Федеральном научном центре медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения и Минпромторге не предоставили оперативные ответы. В «Утконосе», «Ашане», «Окей», Ozon не ответили на запросы «Известий».

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