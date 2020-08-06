Бизнес предупредил о риске двукратного подорожания доставки товаров

01:36 (мск), источник: Известия
Согласно документу, будет запрещено перевозить бытовую химию в автомобилях, доставляющих продукты питания. То есть один заказ, в котором есть, к примеру, колбаса и стиральный порошок, придется отправлять покупателям разным транспортом. В связи с этим АКИТ направила письмо главному санитарному врачу Анне Поповой (обращение есть у «Известий»).
«Дополнительные расходы компаний
В Роспотребнадзоре успокаивают, что мера коснется совместной перевозки продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, которые в своем составе содержат чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества. Однако в АКИТ отмечают, что в документе ничего не говорится про классы опасности, пункт. 3.1 проекта, о котором идет речь, касается товаров бытовой химии (ТБХ) без дополнительной конкретики. К тому же, как выяснили «Известия», высокоопасные вещества вообще запрещено использовать в ТБХ по техрегламенту Таможенного союза.