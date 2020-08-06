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01:36 (мск), источник: Известия

Бизнес предупредил о риске двукратного подорожания доставки товаров

Из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое — в среднем до 600 рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Проект СанПиНов находится на утверждении в Роспотребнадзоре.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, будет запрещено перевозить бытовую химию в автомобилях, доставляющих продукты питания. То есть один заказ, в котором есть, к примеру, колбаса и стиральный порошок, придется отправлять покупателям разным транспортом. В связи с этим АКИТ направила письмо главному санитарному врачу Анне Поповой (обращение есть у «Известий»).

«Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза, в итоге, стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300−350 рублей, — пояснил “Известиям” президент АКИТ Артем Соколов. — Интернет-компании нацелены на оптимизацию бизнеса и снижение логистических расходов, чтобы удешевить доставку. Это делается в основном за счет расширения ассортимента, который предлагается покупателям. Сегодня компании осуществляют совместную перевозку пищевых и непищевых продуктов, при этом их прямой контакт исключен — товары отделены не только первичной упаковкой, но и вторичной, а также размещены в автомобиле в разных секциях».

В Роспотребнадзоре успокаивают, что мера коснется совместной перевозки продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, которые в своем составе содержат чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества. Однако в АКИТ отмечают, что в документе ничего не говорится про классы опасности, пункт. 3.1 проекта, о котором идет речь, касается товаров бытовой химии (ТБХ) без дополнительной конкретики. К тому же, как выяснили «Известия», высокоопасные вещества вообще запрещено использовать в ТБХ по техрегламенту Таможенного союза.

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