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12:01 (мск), источник: Ведомости

«Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые для россиян страны

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене рейсов на август в страны, авиасообщение с которыми пока остается закрытым из-за пандемии коронавируса.

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Источник: Reuters

На сайте компании говорится об отмене рейсов по 87 направлениям, в том числе в страны Европы, США, Китай, Тайланд, Японию, Индию, Кубу и другие.

«Аэрофлот» пообещал вернуть пассажирам деньги, если билеты были купленны после 1 мая, и предоставить ваучеры, если до 1 мая.

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В конце июня Общероссийское объединение пассажиров обратилось к Росавиации с просьбой запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми пока закрыто. В обращении было указано, что возврата денег по несостоявшимся полетам пассажирам предлагают ваучеры. На ситуацию обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ведомстве посчитали, что такая практика может ущемлять интересы потребителей и «подрывать доверие к действиям авиакомпаний».

Россия с 27 марта приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия, с 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией, пока из России в страну можно летать только с видом на жительство. Также об открытии границ объявила Черногория.

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