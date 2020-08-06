12:01 (мск), источник: Ведомости
«Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые для россиян страны
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене рейсов на август в страны, авиасообщение с которыми пока остается закрытым
На сайте компании говорится об отмене рейсов по 87 направлениям, в том числе в страны Европы, США, Китай, Тайланд, Японию, Индию, Кубу и другие.
«Аэрофлот» пообещал вернуть пассажирам деньги, если билеты были купленны после 1 мая, и предоставить ваучеры, если до 1 мая.
В конце июня Общероссийское объединение пассажиров обратилось к Росавиации с просьбой запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми пока закрыто. В обращении было указано, что возврата денег по несостоявшимся полетам пассажирам предлагают ваучеры. На ситуацию обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ведомстве посчитали, что такая практика может ущемлять интересы потребителей и «подрывать доверие к действиям авиакомпаний».
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