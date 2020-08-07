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01:59 (мск), источник: Известия

Кто ходит в гости в карантин: власти признали неэффективность проверок бизнеса

Вдвое уменьшившееся количество ревизий не привело к учащению инцидентов в организациях.

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Источник: РИА "Новости"

В первом полугодии 2020-го контрольно-надзорные органы проверяли бизнес в два раза реже. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития (есть у «Известий»). Представители предпринимательского сообщества отметили, что снижение количества проверок связано не столько со смягчением политики контрольных органов, сколько с карантином и мораторием на инспекции.

Кроме этого, бизнес напомнил, что на фоне пандемии организации стали чаще досматривать на предмет соблюдения «ковидных» требований: наличия масок, перчаток, санитайзеров. При этом в Минэке признали: ослабление контроля не сказалось на росте числа инцидентов в организациях.

Сбавили обороты

Наиболее активные проверяющие — МЧС, Роспотребнадзор, Роструд и Ростехнадзор, следует из отчета Минэка. В общей сложности за первые шесть месяцев 2020 года они провели 324 тыс. мероприятий — 97% от общего количества. МЧС инспектировало организации на 53% реже по сравнению с январем-июнем 2019-го, Роспотребнадзор — на 48%, Роструд — на 33% и Ростехнадзор — на 41%.

Контрольно-надзорные органы в сумме провели 332 тыс. проверок за первые полгода 2020-го, годом ранее — 612 тыс. При этом федеральные структуры «сбавили обороты» менее существенно, чем муниципальные. Первые провели 252 тыс. инспекций, что на 42% ниже, чем годом ранее. Вторые проверили бизнес 70 тыс. раз, что на 53% меньше, чем за первую половину 2019-го.

В Минэке такую разницу в динамике пояснили тем, что федеральные органы по сравнению с муниципальными имеют больше прав на проведение внеплановых инспекций.

Главная причина снижения частоты проверок — мораторий на их проведение, сообщается в обзоре Минэка. При этом в министерстве подчеркнули, что ослабление контроля не привело к учащению инцидентов в организациях. Это должно простимулировать органы реформировать подходы к проверкам: переходить преимущественно к профилактической работе, а также к бесконтактным методам контроля.

Постановление правительства, ограничивающее возможности контрольно-надзорных органов на проведение проверок, действует с апреля этого года. Оно запрещает внеплановые досмотры малых и средних предприятий, а также некоммерческих организаций численностью сотрудников менее 200, если они не связаны с фактами или угрозами причинения вреда здоровью граждан, требованиями прокуратуры, подозрением на террористическую деятельность и ряд других. Плановые проверки можно проводить, руководствуясь исключительно риск-ориентированным подходом, то есть, в организациях, где вероятность нарушений особенно высока.

Впрочем, мораторий не распространяется на инспекции налоговой и таможенной служб, а также органов, контролирующих атомную энергетику. Запрет действует до конца 2020 года.

Отмена плана

«Известия» обратились в наиболее активные проверяющие органы — МЧС, Роспотребнадзор, Роструд и Ростехнадзор — с просьбой прокомментировать причины снижения частоты проверок и целесообразность ослабления административного давления после окончания срока моратория.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что количество инспекций сократилось из-за распоряжения правительства не проводить досмотры, за исключением особых случаев. В будущем контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться в соответствии с действующим законодательством, добавили там.

Во втором квартале 2020 года плановые проверки не проводились, заявили «Известиям» в Ростехнадзоре. Из предусмотренных в первом полугодии 9689 проверок, состоялись лишь 4128 — остальные были отменены, отметили в службе. Количество внеплановых проверок сопоставимо с уровнем прошлого года, добавили в Ростехнадзоре.

В службе признали, что аварийность на предприятиях не возросла на фоне снижения количества инспекций. Однако в Ростехнадзоре не увидели взаимосвязи между ослаблением контроля и снижением числа инцидентов. Там отметили, что подавляющее число опасных производственных объектов в период действия ограничительных мер продолжали эксплуатироваться, однако с гораздо меньше интенсивностью.

Кроме этого, служба стала даже более жестко реагировать на нарушения: число административных приостановок возросло на 10% год к году, количество предостережений — на 42%. Бесконтактные способы проверок смогут заменить традиционные только в случае широкого распространения дистанционного формата контроля и высокой степени цифровизации предприятий, резюмировали там.

Избавление изоляцией

Мораторий на проверки — одна из наиболее действенных мер поддержки, принятых правительством, заверил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Несмотря на изоляцию, бизнес, фактически, не прекращал работу, по крайней мере, административную. Предприниматели спокойно могли заниматься оптимизацией своих компаний вместо того, чтобы готовить пакет документов для контрольно-надзорных органов, отметил он.

— Общепит, например, или продуктовый ретейл, продолжили действовать, хотя первые и перешли на формат доставки во время изоляции. Проверок не было, но никто из клиентов не отравился, по крайней мере, статистика не фиксирует отклонений от средних значений, — заявил Андрей Шубин.

С его точки зрения, ограничения на проверки необходимо сделать бессрочными.

Режим изоляции избавил бизнес от ожидаемого сообществом усиления контроля в этом году, добавил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Предприниматели предполагали, что проверки участятся в преддверие запуска регуляторной гильотины, пояснил он.

Так или иначе, на смену традиционным инспекциям пришли досмотры соблюдения бизнесом антиэпидемических требований, отметил президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) Владимир Буев. Только в Москве ретейлу выписали штраф за отсутствие масок и перчаток на 300 млн рублей, напомнил он показатели, приведенные ранее правительством столицы.

Впрочем, санитарные меры против коронавируса не смущают предпринимателей, заверил Антон Данилов-Данильян. Они абсолютно понятны, обоснованны и просты в исполнении. По его мнению, проблема контроля и надзора — в массе непрозрачных и невыполнимых по своей сути требований.

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