12:10 (мск), источник: РБК
В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае
Экономика в мае перешла к восстановлению, рассказал телеканалу РБК директор департамента
Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента
«Экономика достигла дна
«И, конечно, играет роль такой фактор, как сохранение ограничений по международному туризму. В прошлом году в третьем квартале россияне потратили на зарубежные поездки порядка 800 млрд руб. Сейчас значительная часть этих денег остается внутри страны, что, в
Но эти факторы носят временный характер, сказал Тремасов, они будут исчерпаны в ближайшие месяцы, зато оказывать поддержку экономике в 2021 году начнет смягчение
24 июля Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку — до нового исторического минимума 4,25 п.п. По прогнозу регулятора, инфляция вернется к его цели, вблизи 4%, к концу 2021 года. ВВП по итогам 2020 года снизится на 4,5−5,5%, ожидают в ЦБ, в 2021 году произойдет восстановительный рост на 3,5−4,5%, в 2022 году — на 2,5−3,5%. При этом ЦБ резко ухудшил оценку падения расходов домохозяйств на конечное потребление — до 6,2−7,2% по итогам 2020 года (против сокращения на 1,6−3,6% согласно апрельскому прогнозу).
Автор: Кирилл Токарев
При участии: Антон Фейнберг