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17:16 (мск), источник: Секрет Фирмы

Коломойского обвинили в краже миллиардов из своего банка

Минюст США подал в федеральный суд Южного округа Флориды иски о конфискации крупных офисных зданий. В министерстве подозревают, что структуры бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова приобрели эту недвижимость на деньги, выведенные из украинского Приватбанка. Они владели банком до 2016 года.

Источник: Reuters

Речь идёт о двух офисах общей стоимостью $70 млн: высотном здании CompuCom в Далласе (Техас) и 31-этажном здании PNC Plaza в Луисвилле (Кентукки).

Американский Минюст считает, что Коломойский и Боголюбов организовали в 2008—2016 годах схему по отмыванию доходов с использованием офшорных компаний, одна из которых была кипрским отделением Приватбанка.

После этого банкиры через своих сообщников купили недвижимость и предприятия в США на сотни миллионов долларов, указали в министерстве.

Посредники украинских бизнесменов в Штатах якобы отмывали крупные суммы через компании под названием «Оптима», инвестируя в фонды. Расследование дела находится на контроле у ФБР, прокуратуры и Таможенной службы США.

Коломойский отверг обвинения американских властей в краже миллиардов из некогда своего банка.

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«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007—2008 годах по сделке с Evraz и из доходов других бизнесов, хранившихся в Приватбанке», — сказал он.

О Приватбанке

Коломойский и Боголюбов основали Приватбанк в марте 1992 года. Впоследствии он стал крупнейшим частным банком в стране. В 2016 году правительство Украины национализировало Приватбанк, владельцем 100% акций кредитной организации стал украинский Минфин.

Основным аргументом в пользу национализации власти называли вывод бывшим руководством крупных сумм, из-за чего на балансе банка образовалась «дыра» в размере более $5 млрд. После обвинений в выводе активов Коломойскому пришлось покинуть Украину.

В апреле 2019 года суд в Киеве признал, что национализацию Приватбанка провели с нарушениями. Однако спустя год Верховная рада приняла закон, запрещающий возвращать уже национализированные банки их бывшим владельцам.

Коломойского связывали с финансированием президентской кампании Владимира Зеленского. В мае 2019 года, когда тот официально вступил в должность главы государства, банкир вернулся на Украину.

Анатолий Круглов

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