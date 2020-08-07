Коломойского обвинили в краже миллиардов из своего банка

Речь идёт о двух офисах общей стоимостью $70 млн: высотном здании CompuCom в Далласе (Техас) и 31-этажном здании PNC Plaza в Луисвилле (Кентукки).
Американский Минюст считает, что Коломойский и Боголюбов организовали в 2008—2016 годах схему по отмыванию доходов с использованием офшорных компаний, одна из которых была кипрским отделением Приватбанка.
После этого банкиры через своих сообщников купили недвижимость и предприятия в США на сотни миллионов долларов, указали в министерстве.
Посредники украинских бизнесменов в Штатах якобы отмывали крупные суммы через компании под названием «Оптима», инвестируя в фонды. Расследование дела находится на контроле у ФБР, прокуратуры и Таможенной службы США.
Коломойский отверг обвинения американских властей в краже миллиардов из некогда своего банка.
«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007—2008 годах по сделке с Evraz и из доходов других бизнесов, хранившихся в Приватбанке», — сказал он.
Коломойский и Боголюбов основали Приватбанк в марте 1992 года. Впоследствии он стал крупнейшим частным банком в стране. В 2016 году правительство Украины национализировало Приватбанк, владельцем 100% акций кредитной организации стал украинский Минфин.
Основным аргументом в пользу национализации власти называли вывод бывшим руководством крупных сумм, из-за чего на балансе банка образовалась «дыра» в размере более $5 млрд. После обвинений в выводе активов Коломойскому пришлось покинуть Украину.
В апреле 2019 года суд в Киеве признал, что национализацию Приватбанка провели с нарушениями. Однако спустя год Верховная рада приняла закон, запрещающий возвращать уже национализированные банки их бывшим владельцам.
Коломойского связывали с финансированием президентской кампании Владимира Зеленского. В мае 2019 года, когда тот официально вступил в должность главы государства, банкир вернулся на Украину.