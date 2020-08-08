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01:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Fitch подтвердило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом

Агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB. Прогноз остается стабильным. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне F2. Агентство ожидает падения ВВП России в 2020 году на 5,2%.

Источник: Reuters

«Кредитный рейтинг России на уровне BBB отражает ее надежную и последовательную политическую основу, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, прочную позицию по суверенным чистым иностранным активам и низким государственным долгом, а также, одновременно, низкими перспективами экономического роста, высокой сырьевой зависимостью и слабыми показателями корпоративного управления по сравнению со странами-аналогами», — говорится в сообщении международного агентства.

Также Fitch отмечает приверженность России жесткому таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и «осмотрительную налогово-бюджетную политику». Агентство считает, что это повышает устойчивость России к потрясениям. Санкционные риски остаются высокими в период избирательного цикла в США. Агентство отмечает, что в Конгрессе обсуждаются возможные санкции, которые могут направить на суверенный долг, финансовые организации, а также на российский нефтегазовый сектор. Fitch не ожидает, что санкции будут отменены в ближайшее время.

ВВП России упадет более чем на 5% из-за пандемии и мер, которые сдерживают внутренний спрос и экспорт, утверждают в агентстве. Сокращение добычи нефти по соглашению ОПЕК+ оценивается в 1 п.п. сокращения экономики. Ожидается рост в 3,6% ВВП в 2021 году и 2,5% в 2022-м.

В России расценивают оценку Fitch как свидетельство, что «выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры», сообщил министр финансов Антон Силуанов. «При пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch Ratings в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему. Уже второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России на инвестиционном уровне от агентств “большой тройки” свидетельствует о совпадении позиций агентств по оценке работы правительства РФ», — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по ТАСС).

Напомним, ранее рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте остается на уровне BBB.

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