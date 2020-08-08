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14:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Специалисты назвали сферы для быстрого поиска подработки

Эксперты составили рейтинг сфер труда и профессий, представителям которых проще всего найти подработку, результаты исследования Института прогрессивного образования есть в распоряжении RT.

Источник: Агентство «Москва»

Поиск работы в посткоронавирусную эпоху сильно отличается от всех кризисов, которые были до того, считают в институте. Усугубляет проблему безработицы крайне высокая конкуренция на рынке труда, куда вышли высококвалифицированные специалисты, которые также вынуждены искать работу.

Специалисты перечислили специалистов и профессии, которые сейчас востребованы:

  • оператор кол-центра;
  • онлайн-консультант;
  • менеджер онлайн-магазина;
  • провизор;
  • копирайтер;
  • SMM-специалист;
  • интернет-фотограф;
  • онлайн-репетитор;
  • аналитик;
  • контент-менеджер;
  • курьер;
  • грузчик;
  • менеджер;
  • кладовщик;
  • водитель;
  • специалист в сфере уборки и дезинфекции помещений;
  • строитель;
  • работник коммунальных служб;
  • няня.
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«Мы прогнозируем, что, прежде чем экономика восстановится, сезон подработок для многих специалистов может затянуться от двух до 12 месяцев, поэтому людям необходимо уделять внимание повышению своих компетенций и проходить программы переобучения», — считает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Почти 80% россиян подрабатывают или хотят получить дополнительный заработок, следует из опроса сервиса «Работа.ру».

Наиболее популярным у россиян являются подработки водителями или курьерами. 14% россиян уже подрабатывают, 65% хотели бы найти дополнительный заработок в будущем.

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