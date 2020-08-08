Специалисты назвали сферы для быстрого поиска подработки

Поиск работы в посткоронавирусную эпоху сильно отличается от всех кризисов, которые были до того, считают в институте. Усугубляет проблему безработицы крайне высокая конкуренция на рынке труда, куда вышли высококвалифицированные специалисты, которые также вынуждены искать работу.
Специалисты перечислили специалистов и профессии, которые сейчас востребованы:
«Мы прогнозируем, что, прежде чем экономика восстановится, сезон подработок для многих специалистов может затянуться от двух до 12 месяцев, поэтому людям необходимо уделять внимание повышению своих компетенций и проходить программы переобучения», — считает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
Почти 80% россиян подрабатывают или хотят получить дополнительный заработок, следует из опроса сервиса «Работа.ру».
Наиболее популярным у россиян являются подработки водителями или курьерами. 14% россиян уже подрабатывают, 65% хотели бы найти дополнительный заработок в будущем.