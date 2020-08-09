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01:39 (мск), источник: ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца года

Президент США объявил налоговые каникулы на налог с зарплат для тех, кто зарабатывает меньше $100 тыс. в год.

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Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу подписал четыре указа, направленных на смягчение экономических последствий пандемии для жителей страны. На этот шаг американский лидер пошел в свете того, что представители администрации ранее объявили, что не смогли прийти к соглашению с демократами в Конгрессе США о новом пакете мер стимулирования американской экономики.

Своим первым указом глава Белого дома распорядился приостановить сбор налога на зарплату. «Я предоставляю налоговые каникулы на налог с зарплат для тех американцев, которые зарабатывают меньше $100 тыс. в год», — заявил Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси.

Он добавил, что эти налоговые каникулы, вероятнее всего, начнут действовать задним числом с 1 августа и продлятся до конца текущего года.

«Если я буду переизбран [на пост президента США] 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на заработную плату <…> Другими словами, я продлю [каникулы] и положу конец налогу», — подчеркнул американский лидер, не приводя пояснений.

<…>.

Другим указом американский президент увеличил выплаты в рамках пособий по безработице. «Я принимаю меры для предоставления дополнительных $400 в неделю в рамках расширенных выплат», — уточнил Трамп.

Еще один указ направлен на то, чтобы предотвратить выселение американских граждан из съемного жилья за неуплату аренды на время пандемии. «Я защищаю людей от выселения <…> Это не их [арендаторов] вина, что этот вирус пришел в нашу страну. Это вина Китая <…> Мы не хотим, чтобы людей выселяли. Указ, который я подпишу, по большей части решит эту проблему», — заявил глава государства. Срок действия предыдущего федерального моратория на выселение истек 31 июля.

<…><…>.

Четвертый документ, подписанный президентом США, касается дополнительных мер по облегчению долгов студентов за обучение в вузах.

По мнению главы вашингтонской администрации, эти указы позволят американцам увереннее преодолеть последствия пандемии.

«Мы также намерены рассмотреть возможность дополнительных сокращений налогов, в том числе подоходного налога и налога на прирост капитала <…> Мы проинформируем вас относительно этого довольно скоро», — добавил Трамп.

<…> Позиция Трампа.

Американский лидер ранее дал понять, что хочет достичь с демократами договоренности в рамках краткосрочной сделки, которая касалась бы как страхования на случай безработицы, так и моратория на принудительное выселение из-за долгов. Однако демократы отвергают такой подход и выступают за один большой пакет стимулирующих мер, в котором рассматривались бы все вопросы смягчения экономических последствий пандемии.

Президент подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти $500 млрд для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны.

Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

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