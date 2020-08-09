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01:53 (мск), источник: РБК

Билл Гейтс сравнил принципы сделки по покупке TikTok с «чашей яда»

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал странными принципы, по которым может произойти покупка видеосервиса TikTok. Мнение Гейтса приводит журнал Wired.

Источник: AFP 2020

По мнению миллиардера, если компания Microsoft решится на сделку, ей придется учитывать условия, поставленные президентом Дональдом Трампом, среди которых возможное участие в сделке министерства финансов США, что «вдвойне странно».

«Это чаша с ядом», — добавил Гейтс.

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Приобретение видеосервиса Microsoft будет нелегким процессом, считает Гейтс. «Кто знает, что будет с этой сделкой», — отметил он.

Ранее Трамп потребовал, чтобы владельцы видеосервиса TikTok, китайская компания ByteDance, продали его Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября. В противном случае Трамп пообещал заблокировать видеосервис на территории страны.

В подтверждение своих намерений Трамп подписал указ, запрещающий американцам «иметь дела» с TikTok. По мнению американских властей, китайская компания через TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям КНР. В самой компании обвинения в связях с властями Китая неоднократно отрицали.

О том, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok, в начале августа написала New York Times. Позже стало известно, что с потенциальной сделкой возникли проблемы из-за высказываний Трампа о том, что он выступает против нее. После требования президента продать TikTok американской компании до 15 сентября в Microsoft заявили, что договорятся с ByteDance о покупке сервиса до указанной даты.

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