01:53 (мск), источник: РБК
Билл Гейтс сравнил принципы сделки по покупке TikTok с «чашей яда»
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал странными принципы, по которым может произойти покупка видеосервиса TikTok. Мнение Гейтса приводит журнал Wired.
По мнению миллиардера, если компания Microsoft решится на сделку, ей придется учитывать условия, поставленные президентом Дональдом Трампом, среди которых возможное участие в сделке министерства финансов США, что «вдвойне странно».
«Это чаша с ядом», — добавил Гейтс.
Приобретение видеосервиса Microsoft будет нелегким процессом, считает Гейтс. «Кто знает, что будет с этой сделкой», — отметил он.
Ранее Трамп потребовал, чтобы владельцы видеосервиса TikTok, китайская компания ByteDance, продали его Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября. В противном случае Трамп пообещал заблокировать видеосервис на территории страны.
В подтверждение своих намерений Трамп подписал указ, запрещающий американцам «иметь дела» с TikTok. По мнению американских властей, китайская компания через TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям КНР. В самой компании обвинения в связях с властями Китая неоднократно отрицали.
О том, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok, в начале августа написала New York Times. Позже стало известно, что с потенциальной сделкой возникли проблемы