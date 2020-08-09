20:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Второй танкер с нефтью из США для Белоруссии прибыл в порт Клайпеды
В литовский порт Клайпеды прибыл второй танкер с американской нефтью для Белоруссии, сообщили в
«Сегодня в порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью сорта Белый Орел объемом 76 тыс. тонн, — сообщил
Первый танкер из США прибыл в порт Клайпеды в начале июня. Она поступила для переработки на белорусский НПЗ «Нафтан» в Витебской области.
Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет покупать нефть и газ там, где ей это удобно.
«Мы не должны быть зависимы от одной страны. Вы это прекрасно понимаете, — сказал он (цитата по БелТА).— Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части».
Напомним, в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск может построить трубопровод в Прибалтику, через который страна будет получать нефть
Белоруссия начала искать новые источники поставок нефти после того, как у «Белнефтехима» возникли сложности в переговорах с российскими компаниями по цене на нефть. Несмотря на достигнутое соглашение с Москвой, Минск также решил закупать как минимум 100 тыс. тонн нефти в месяц реверсом из Польши.