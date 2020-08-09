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20:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Второй танкер с нефтью из США для Белоруссии прибыл в порт Клайпеды

В литовский порт Клайпеды прибыл второй танкер с американской нефтью для Белоруссии, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Из Клайпеды нефть для переработки на Новополоцкий НПЗ поставляется железнодорожным транспортом.

Источник: Reuters

«Сегодня в порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью сорта Белый Орел объемом 76 тыс. тонн, — сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко (цитата по “Интерфаксу”).— Это вторая танкерная поставка американской нефти в Беларусь. Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ».

Первый танкер из США прибыл в порт Клайпеды в начале июня. Она поступила для переработки на белорусский НПЗ «Нафтан» в Витебской области.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет покупать нефть и газ там, где ей это удобно.

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«Мы не должны быть зависимы от одной страны. Вы это прекрасно понимаете, — сказал он (цитата по БелТА).— Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части».

Напомним, в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск может построить трубопровод в Прибалтику, через который страна будет получать нефть из-за рубежа. По его словам, это позволит диверсифицировать поставки топлива и не зависеть от России.

Белоруссия начала искать новые источники поставок нефти после того, как у «Белнефтехима» возникли сложности в переговорах с российскими компаниями по цене на нефть. Несмотря на достигнутое соглашение с Москвой, Минск также решил закупать как минимум 100 тыс. тонн нефти в месяц реверсом из Польши.

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