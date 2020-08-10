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08:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Российские банки попробуют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя. Сервис протестируют на площадке Ассоциации «ФинТех» (АФТ), созданной по инициативе ЦБ, сообщила РБК гендиректор АФТ Татьяна Жаркова.

Это, например, коснется оплаты услуг ЖКХ, платежей по кредитам и подписок.

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Клиент-получатель сможет в личном кабинете выставить платежное требование плательщику, который ранее дал согласие на списание средств. Банк проверит условия и наличие согласия, и если все в порядке, переведет средства.

Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица. Он не будет требовать дополнительного подтверждения перевода. Этот механизм позволит делать переводы между банками без участия платежных систем и других компаний, что удешевит операции, отмечает издание. Подобный механизм используется в другом проекте ЦБ — Системе быстрых платежей (СБП).

АФТ уже разослала банкам приглашения для участия в тестировании и создает рабочую группу, сообщила глава АФТ. Идеей заинтересовались ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют банк, сообщили изданию их представители.

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