Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Это, например, коснется оплаты услуг ЖКХ, платежей по кредитам и подписок.
Клиент-получатель сможет в личном кабинете выставить платежное требование плательщику, который ранее дал согласие на списание средств. Банк проверит условия и наличие согласия, и если все в порядке, переведет средства.
Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица. Он не будет требовать дополнительного подтверждения перевода. Этот механизм позволит делать переводы между банками без участия платежных систем и других компаний, что удешевит операции, отмечает издание. Подобный механизм используется в другом проекте ЦБ — Системе быстрых платежей (СБП).
АФТ уже разослала банкам приглашения для участия в тестировании и создает рабочую группу, сообщила глава АФТ. Идеей заинтересовались ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют банк, сообщили изданию их представители.