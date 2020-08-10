Программа возврата кешбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

«Эта программа стартует в ночь с 20 на 21 августа в 00:00 по московскому времени. Она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа. Программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и тех, кто любит путешествовать самостоятельно. По нашим оценкам, в ней примут участие около 3 млн человек», — сказал он.
Как напомнил Чернышенко, участвующие в программе туристы получат возврат средств в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, что составит до 20% от стоимости поездки. При этом путешествие необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы России, по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки будут доступны по кешбэку с 1 октября до конца года.
«С 21 по 28 августа нужно зайти на портал мирпутешествий.рф, там можно выбрать тур или проживание в отеле на срок от 4 ночей и стоимостью от 25 тыс. рублей. Остается оплатить поездку картой “Мир”. К программе подключены более 700 туроператоров и более 3 тыс. гостиниц», — рассказал вице-премьер.
Он добавил, что программа станет одним из самых важных шагов для развития и стимулирования внутреннего туризма, так как путешествие — это всегда открытие чего-то нового.
Между тем эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Полунчуков сообщил журналистам о создании «горячей линии» (8−800−200−3411), с помощью которой россияне смогут узнать подробности о программе поддержки внутреннего туризма.
В июле Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по стране.