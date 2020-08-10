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17:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия и Кипр договорились о новых условиях налогового соглашения

Россия и Кипр согласовали поправки в соглашение об избежании двойного налогообложения, сообщил кипрский министр финансов Константинос Петридис. В российском Минфине подтвердили, что Москва останавливает процесс денонсации налогового соглашения с Никосией. По новой договоренности Кипр согласился повысить налог на проценты и дивиденды до 15%.

Источник: РИА "Новости"

«Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года», — сообщил глава российской делегации на переговорах с Кипром, вице-премьер Алексей Оверчук. «Важное и взаимовыгодное соглашение», — написал Петридис в Twitter. Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, 3 августа Минфин России сообщил о подготовке к денонсации договора об избежании двойного налогообложения с Кипром. В ведомстве тогда заявили, что переговоры о пересмотре соглашения закончились неудачей. Российские власти планировали подтолкнуть компании, использующие кипрские фирмы, к переходу в российские «офшоры» — в специальные административные районы в Приморье и Калининградской области.

На днях Россия предложила Кипру и Нидерландам повысить налог на проценты и дивиденды до 15%. Ранее подобные обращения также получили Мальта и Люксембург, они согласились пересмотреть договоренности с Москвой. «Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения (с Кипром.— “Ъ”). В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру», — заявил статс-секретарь, замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

 Россия и Кипр пришли к согласию
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