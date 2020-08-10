17:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже за неделю снизилась почти на 6%
Оптовая цена автомобильного бензина марки АИ-95 на торгах
Цена Аи-95 в европейской части России за неделю снизилась на 6,2% — до 50,36 тыс. руб. за тонну. В
Средние розничные цены на бензин марки АИ-92 в России с 3 по 7 августа выросли на 4 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,46 руб. за 1 л. Стоимость авиационного керосина в аэропортах России выросла на 758 руб. и достигла 47 тыс. 116 руб. за тонну.
По данным биржи, цена на АИ-95 в конце июня достигла рекорда за всю историю торгов, АИ-92 подорожал к концу июля до максимальных значений с мая 2018 года.
Резкий рост цен на топливо на бирже начался в