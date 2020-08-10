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17:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже за неделю снизилась почти на 6%

Оптовая цена автомобильного бензина марки АИ-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) достигала 50,84 тыс. руб. за т, следует из данных торгов. Таким образом, оптовая цена этой марки бензина за неделю с 3 по 10 августа снизилась почти на 6%, сообщает ТАСС. На торгах 10 августа стоимость Аи-95 выросла на 0,6% по отношению к показателю 7 августа.

Источник: Reuters

Цена Аи-95 в европейской части России за неделю снизилась на 6,2% — до 50,36 тыс. руб. за тонну. В Санкт-Петербурге топливо подешевело на 6,5% — до 53,8 тыс. руб. за тонну, в Москве — до 52,34 тыс. руб. за тонну. Оптовая цена топлива марки за неделю упала почти на 3% — до 49,52 тыс. руб. за тонну.

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Средние розничные цены на бензин марки АИ-92 в России с 3 по 7 августа выросли на 4 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,46 руб. за 1 л. Стоимость авиационного керосина в аэропортах России выросла на 758 руб. и достигла 47 тыс. 116 руб. за тонну.

По данным биржи, цена на АИ-95 в конце июня достигла рекорда за всю историю торгов, АИ-92 подорожал к концу июля до максимальных значений с мая 2018 года.

Резкий рост цен на топливо на бирже начался в апреле-мае на фоне восстановления спроса после смягчения карантинных ограничений в регионах.

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