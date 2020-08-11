Партнер «Газпрома» впервые допустил срыв «Северного потока-2» из-за США

«По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта “Северный поток — 2”, вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», — впервые указывает партнер «Газпрома».
Ранее в августе стало известно, что американские власти направили официальное предупреждение компании — оператору порта Мукран, в котором хранятся трубы для завершения «Северного потока-2» и стоит судно «Академик Черский», способное закончить строительство. Оператору пригрозили санкциями, которые обернутся уничтожением компании, если он не перестанет поддерживать проект.
Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако Вашингтон ввел санкции против «Северного потока-2» и отправил предупреждение швейцарской компании Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Фирма отказалась сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции. Это стало одной из причин переноса сроков завершения проекта.