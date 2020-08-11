Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России

09:53 (мск), источник: RNS
«Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении правительства.
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Обязательные условия для получения кэшбека — продолжительность тура или проживания в гостинице не менее четырех ночей, стоимость тура от 25 тыс. рублей и оплата картой «Мир».
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«На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России выделено 15 млрд рублей. Новая программа сделает привлекательнее путешествия по России и поддержит граждан, решивших в этом году провести отпуск на родине», — говорится в сообщении.