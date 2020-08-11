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09:53 (мск), источник: RNS

Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств при покупке туров по стране. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Источник: Reuters

«Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении правительства.

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В пресс-службе правительства рассказали, что в программу включены организованные туры (проезд и проживание), круизы и отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно. Список предложений будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф 21 августа в 00:00 по московскому времени, а оплатить путевку необходимо до 28 августа.

Обязательные условия для получения кэшбека — продолжительность тура или проживания в гостинице не менее четырех ночей, стоимость тура от 25 тыс. рублей и оплата картой «Мир».

Как отметили в пресс-службе правительства, в программе участвуют все регионы России, но по наиболее загруженным направлениям поездки с кэшбеком будут доступны с 1 октября и до конца года.

«На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России выделено 15 млрд рублей. Новая программа сделает привлекательнее путешествия по России и поддержит граждан, решивших в этом году провести отпуск на родине», — говорится в сообщении.

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