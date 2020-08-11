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14:46 (мск), источник: Секрет Фирмы

Как в 2014-м. Россияне набрали кредитов и задолжали триллионы рублей

С января по март 2020 года россияне задолжали 6,726 трлн рублей, сообщил Центробанк. Столь стремительный всплеск задолженностей в последний раз был в конце 2014 года (до 8,7 трлн рублей), когда курс рубля резко упал.

Источник: РИА "Новости"

Почти весь прирост долгов лёг на плечи нефинансового сектора — почти на 6 трлн рублей, с 58,7 трлн в начале года до 64,6 трлн рублей к апрелю. Домохозяйства нарастили долги почти на 1 трлн рублей — с 19,6 трлн до 20,5 трлн рублей.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты пояснили, что тревожную статистику можно объяснить повышенным спросом россиян и предприятий на кредитные ресурсы в конце марта. Тогда многие ожидали резкого повышения банками кредитных ставок, как было в конце 2014-го и начале 2015 года, отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко.

По его оценке, во втором квартале нуждающиеся продолжили копить долги, привлекая ссуды в рамках различных программ антикризисного рефинансирования, льготного кредитования, в том числе льготной ипотеки.

Анна Шахова

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