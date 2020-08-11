Как в 2014-м. Россияне набрали кредитов и задолжали триллионы рублей

Почти весь прирост долгов лёг на плечи нефинансового сектора — почти на 6 трлн рублей, с 58,7 трлн в начале года до 64,6 трлн рублей к апрелю. Домохозяйства нарастили долги почти на 1 трлн рублей — с 19,6 трлн до 20,5 трлн рублей.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты пояснили, что тревожную статистику можно объяснить повышенным спросом россиян и предприятий на кредитные ресурсы в конце марта. Тогда многие ожидали резкого повышения банками кредитных ставок, как было в конце 2014-го и начале 2015 года, отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко.
По его оценке, во втором квартале нуждающиеся продолжили копить долги, привлекая ссуды в рамках различных программ антикризисного рефинансирования, льготного кредитования, в том числе льготной ипотеки.