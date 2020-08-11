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19:06 (мск), источник: Ведомости

Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

Российские авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщения компаний.

Источник: РИА "Новости"

«Российские авиакомпании информировали пассажиров и агентов о том, что на рейсах в Турцию введены ограничения по провозу ручной клади, некоторые авиакомпании отказались от бортпитания. Перевозчики ссылаются на некие требования турецкой стороны для нераспространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».

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По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.

Новые правила введены «в соответствии с требованиями турецких властей», уточнили в авиакомпании «Россия». Аналогичные ограничения действуют в самолетах авиакомпаний Azur Air, Royal Flight, S7 Airlines и «Уральские авиалинии», передает «Вестник АТОР».

Раздача бортового питания отменена на чартерных рейсах Tez Tour на бортах авиакомпании I Fly в Анталью «в связи с эпидемиологической ситуацией в целях соблюдения социальной дистанции между пассажирами и уменьшения контактов с бортпроводниками», а также на рейсах «Уральских авиалиний» в Анталью из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, добавили в ассоциации.

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