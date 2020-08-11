19:10 (мск), источник: Forbes
Экономика России пережила самый большой обвал с 2009 года
Российская экономика на фоне пандемии коронавируса упала максимальными темпами с кризиса 2008−2009 годов.
По предварительной оценке Росстата, ВВП России во втором квартале упал на 8,5% в годовом выражении. Это максимальное падение с третьего квартал 2009 года (тогда ВВП упал на 8,6% год к году). Однако результат оказался лучше, чем оценивало Минэкономразвития в середине июля (минус 9,6%).
Добавленная стоимость в
Экономический спад во втором квартале был неравномерным. Минэкономразвития в своем прогнозе выделило три группы отраслей экономики в зависимости от масштаба падения производства.
Первая — полностью закрытые отрасли, на которые приходится совокупно 10% валовой добавленной стоимости: это общественное питание, гостиницы и туризм, непродовольственная розница (кроме товаров первой необходимости), основная часть сферы персональных услуг и пассажирский авиатранспорт. Вторая группа отраслей — частично закрытые (46% валовой добавленной стоимости): это отрасли обрабатывающей промышленности не непрерывного цикла, строительство, профессиональные услуги, логистика, хранение и управление недвижимым имуществом.
В третью группу вошли отрасли, которые продолжили работу во время локдауна (44% валовой добавленной стоимости): сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, отрасли обрабатывающей промышленности непрерывного цикла, электроэнергетика и водоснабжение, производство товаров первой необходимости, фармацевтика и здравоохранение.
В мае российская экономика прошла нижнюю точку спада, вызванного эпидемией коронавируса, писали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». В июне экономическая ситуация стала улучшаться, но провал предыдущих двух месяцев не был компенсирован. В целом падение ВВП во втором квартале экономисты ЦБ оценивали в 9,5−10% в годовом выражении.