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19:10 (мск), источник: Forbes

Экономика России пережила самый большой обвал с 2009 года

Российская экономика на фоне пандемии коронавируса упала максимальными темпами с кризиса 2008−2009 годов.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной оценке Росстата, ВВП России во втором квартале упал на 8,5% в годовом выражении. Это максимальное падение с третьего квартал 2009 года (тогда ВВП упал на 8,6% год к году). Однако результат оказался лучше, чем оценивало Минэкономразвития в середине июля (минус 9,6%).

Предварительная оценка сделана на основе оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики, и впоследствии будет уточняться.

Добавленная стоимость в апреле-июне упала во всех отраслях экономики, кроме сельского хозяйства, где она выросла на 3,1%. Добыча полезных ископаемых упала на 10,3%, оборот розничной торговли — на 16,6%, пассажирские перевозки — на 79%, сфера общественного питания — на 48,9%, платные услуги населению — на 37,2%.

Экономический спад во втором квартале был неравномерным. Минэкономразвития в своем прогнозе выделило три группы отраслей экономики в зависимости от масштаба падения производства.

Первая — полностью закрытые отрасли, на которые приходится совокупно 10% валовой добавленной стоимости: это общественное питание, гостиницы и туризм, непродовольственная розница (кроме товаров первой необходимости), основная часть сферы персональных услуг и пассажирский авиатранспорт. Вторая группа отраслей — частично закрытые (46% валовой добавленной стоимости): это отрасли обрабатывающей промышленности не непрерывного цикла, строительство, профессиональные услуги, логистика, хранение и управление недвижимым имуществом.

В третью группу вошли отрасли, которые продолжили работу во время локдауна (44% валовой добавленной стоимости): сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, отрасли обрабатывающей промышленности непрерывного цикла, электроэнергетика и водоснабжение, производство товаров первой необходимости, фармацевтика и здравоохранение.

В мае российская экономика прошла нижнюю точку спада, вызванного эпидемией коронавируса, писали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». В июне экономическая ситуация стала улучшаться, но провал предыдущих двух месяцев не был компенсирован. В целом падение ВВП во втором квартале экономисты ЦБ оценивали в 9,5−10% в годовом выражении.

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