07:07 (мск), источник: РБК
Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России
Более трети компаний России по итогам
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в
До сих пор худшим считался показатель 2017 года, когда прибыль российских компаний упала на 28%.
Общая прибыль российского бизнеса за весну 2020 года составила, по данным FinExpertiza, 1,4 трлн руб.: более трети компаний получили убыток в 1,65 трлн руб., а оставшиеся — прибыль в 3,05 трлн руб. Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб. Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля.
Несмотря ни на что, в большинстве регионов России бизнес по итогам трех весенних месяцев
В
По данным FinExpertiza, в 27 из 85 регионов России бизнес весной 2020 года смог увеличить прибыль.
Кроме того, в топ-5 лидеров по росту прибыли бизнеса вошли:
Говоря о потерях различных отраслей экономики, в FinExpertiza отметили, что нарастить прибыль (на 8,3%) смогли лишь предприятия сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства. У остальных прибыль либо упала, либо сменилась убытком. Например, сфера общественного питания и гостиничного бизнеса получила убыток в 45,5 млрд руб.
«Главным генератором убытков за март—май 2020 года стала оптовая торговля природным газом (относится к макроотрасли оптовой и розничной торговли).
Подводя итоги исследования, президент FinExpertiza Елена Трубникова предупредила, что российская экономика, бизнес и население будут еще долго преодолевать последствия пандемии COVID-19. По ее словам, надежды, которые возлагали на стремительный или
«К сожалению, сейчас мы видим, что перезапуск крупнейших экономик, а значит и восстановление глобального спроса, может существенно затянуться и будет очень неоднородным. Восстановление же внутреннего потребительского спроса со стороны российского населения на фоне провалившихся доходов также будет крайне медленным», — утверждает Трубникова.