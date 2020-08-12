Российские авиакомпании пожаловались на резкое подорожание топлива

В письме за подписью главы АЭВТ Владимира Тасуна в адрес министра транспорта Евгения Дитриха сообщается, что рост стоимости авиатоплива по итогам проведенных авиаперевозчиками тендеров составил от 18% (Санкт-Петербург) до 62,1% («Кольцово») к июльскому показателю. В «Домодедово» стоимость топлива по итогам тендера увеличилась на 33,4%, в «Жуковском» — на 36%, во Владивостоке — на 20,4%, в Благовещенске — на 21,1%, в Иркутске — на 28,1%, в Краснодаре — на 48,4%, в Красноярске — на 48,6%.
Такой рост стоимости топлива «практически нивелирует все принимаемые правительством и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста», пишет Тасун. Это, отмечает он, приведет к повышению цен на билеты.
АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) «инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах РФ», заключает Тасун.
По данным Росавиации, в июле средняя стоимость авиатоплива в аэропортах страны выросла к июньскому показателю на 0,37%, до 46,165 тыс. руб. (без НДС) за тонну. До этого в последний раз повышение цен в сравнении с предыдущем месяцем фиксировалось в январе 2019 года. В сравнении с началом года июльский показатель уменьшился на 12,96%.