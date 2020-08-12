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09:59 (мск), источник: RNS

Авиакомпании пожаловались на резкое подорожание авиакеросина

Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс России с просьбой проверить обоснованность увеличение стоимости авиакеросина в аэропортах страны на период август-сентябрь 2020 года. Обращение опубликовано на сайте АЭВТ.

Источник: Reuters

«Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в адрес Министра транспорта Российской Федерации Е. И. Дитриха по вопросу по вопросу резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах Российской Федерации на предстоящий период август-сентябрь 2020 года. АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах Российской Федерации», — говорится в сообщении АЭВТ.

Как указывается в обращении, по поступившей от авиакомпаний информации, по итогам проведенных ими тендеров на поставку авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей (авиаГСМ) в период с 11 августа по 10 сентября 2020 года стоимость авиатоплива по сравнению с результатом предыдущих тендеров за июль 2020 года «изменилась следующим образом: Кольцово +62,1%, Домодедово +33,4%, Жуковский +36%, Санкт-Петербург +18%, Владивосток +20,4%, Благовещенск +21,1%, Иркутск +28,1%, Краснодар +48,40Z, Красноярск +48,6%».

«Столь резкий рост стоимости авиатоплива практически нивелирует все принимаемые правительством Российской Федерации и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста. Стремительное удорожание стоимости авиатоплива неминуемо приведет к общему ростy стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей», — отмечает в обращении.

В связи с этим АЭВТ просит Минтранс России совместно с Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности увеличения стоимости авиакеросина в российских аэропортах.

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