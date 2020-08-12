Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 августаКатастрофа подлодки «Курск», начало продаж первого массового персонального компьютера IBM, день рождения Витуса Беринга и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
8Извержение стратовулкана Синабунг
12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке

Президент Владимир Путин потребовал от временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова разобраться с уровнем цен в регионе, сообщает ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента России

Глава государства счел нынешние цены на Камчатке необоснованно высокими. По его мнению, в ситуации виноваты монополисты в различных отраслях экономики, на деятельность которых надо «посмотреть».

При этом глава государства согласился, что уровень доходов жителей Камчатки «неплохо смотрится», однако нивелируется дороговизной многих товаров и услуг. «Реальные доходы не такие уж и большие получаются. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано», — отметил президент.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов в конце июля называл главной причиной высоких цен на лосось в своем регионе и на Камчатке ограниченное предложение из-за ситуации с выловом рыбы. Результаты нынешнего года, по его словам, стали худшими за последние 10 лет, что привело к дефициту лосося.

 Реакция Байдена на протесты в Белоруссии
Самая красивая женщина в мире показалась на публике без белья
В США усомнились в безопасности российской вакцины
В США назвали российского игрока НХЛ подлецом
Еврокомиссар: нужно закрыть доступ электроэнергии БелАЭС в ЕС
Крупнейшие катастрофы под водой в истории СССР и России
Дерущиеся посреди трассы сурки рассмешили пользователей соцсетей
Что принес третий день протестов в Белоруссии — видео
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Миледи из «Трех мушкетеров»: не узнать (фото)
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Xiaomi представила идеальный доступный смартфон (цена) Бюджетный «all inclusive» по версии Xiaomi.
Авто
Первый тест седана Kia K5 – по силам ли ему бороться с Camry? На российский рынок вышла долгожданная новинка от Kia, которой предстоит закрепить успехи предшественницы
Кино
Юлия Высоцкая больше не хочет бриться налысо ради съемок Актриса призналась, что она консерватор и «даже трус»
Новости партнеров
Более 500 метров: самая высокая волна цунами за всю историю
Самолет-беглец: самая нелепая катастрофа советского истребителя
3 советские женщины, чьи деяния потянули на смертную казнь
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Дети
37-летняя российская актриса Наталья Рудова беременна По данным журналистов, актриса ждет первенца
Новости партнеров
Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключали из-за границы
В штабе Тихановской отреагировали на её видеообращение
В МВД Белоруссии сообщили о задержании более тысячи человек
В Минске оценили ущерб от протестов
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь