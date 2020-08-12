Компания Потанина обвинила UC Rusal в неспособности слезть с «дивидендной иглы»

Об этом говорится в заявлении на сайте «Интерроса». Так компания ответила UC Rusal, который, в свою очередь, отвечал Потанину. Совладельцем UC Rusal является Олег Дерипаска.
«Интеррос» пишет, что UC Rusal за 12 лет с момента покупки пакета акций «Норникеля» не выдвинул ни одной значимой инициативы по модернизации предприятия или расширения его мощностей. UC Rusal постоянно обвиняет команду «Норникеля» в непрофессионализме, но сам не сумел создать устойчивую и конкурентную бизнес-модель и «слезть с дивидендной иглы», а потому все усилия направлял только на получение максимальных дивидендов, считает компания Потанина (миллиардер занимает должность президента «Норникеля»).
«Интеррос» обратил внимание на финансовые показатели UC Rusal и пишет, что за последние пять лет операционные расходы компании выросли более чем на 30%, а EBITDA (прибыль до вычета платежей) сократилась более чем вдвое, до менее $1 млрд. «Не выдерживают критики и заявления “Русала” о “вкладе в российскую экономику” <…> В целом эффективная налоговая ставка “Русала” составила около 11%, что существенно ниже официальной российской ставки в 20%. А социальные расходы “Русала” в 2019 году немного превысили $30 млн, что является одним из самых низких показателей для крупных промышленных компаний в стране», — указала компания Потанина.
Наконец, «Интеррос» заключил, что денежный поток самого UC Rusal без дивидендов «Норникеля» не покрывает его расходы, а существенная часть выплат «Норникеля» вкладывается не в российскую экономику, как утверждает UC Rusal, а «уходит на выплаты банкам по кредитам». Теперь UC Rusal пытается использовать аварию с разливом топлива, считает компания.
Новую фазу дивидендного конфликта акционеров «Норникеля» начал Потанин 10 августа. Он заявил, что соглашение основных акционеров «Норникеля» стало рудиментом, мешающим развитию предприятия. UC Rusal выступает за ужесточение систем контроля, а «Интеррос» выступает за децентрализацию.
Потанин добавил, что сохранение соглашения приведет к еще большему давлению на «Норникель» с целью получить дивиденды.
UC Rusal в ответ Потанину заявил, что в «Норникеле» есть проблемы за контролем работы предприятия, которые выявили экологические катастрофы. UC Rusal последовательно выступал за усиление всех функций управления, а «некомпетентность и неэффективные решения отдельных руководителей» несут риск любой компании. «Мы считаем, что дивиденды нужно не уменьшать, а оставлять в России и направлять на развитие российской экономики, как это делает, например, РУСАЛ», — подчеркнула компания.
Спор акционеров «Норникеля» длится больше 10 лет. Потанин настаивал на том, что большая часть прибыли должна направляться на развитие компании, а совладелец UC Rusal Олег Дерипаска рассчитывал на максимальные выплаты из-за долгов своих предприятий. Акционерное соглашение с целью прекратить конфликт «Интеррос» Потанина и UC Rusal, который на тот момент контролировал Дерипаска, заключили в 2012 году, третьей стороной сделки стал Роман Абрамович. Документ действует до 1 января 2023 года. Конфликт обострился этой весной, когда Потанин сначала предложил отложить выплату дивидендов из-за кризиса, а потом и совсем отказаться от них после аварии в Арктике. UC Rusal в обоих случаях идеи не одобрил. В июле UC Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля».
В 2018-м «Интеррос» и UC Rusal договорились о выкупе 4% «Норникеля» у Crispian Investments, принадлежащей Роману Абрамовичу и партнерам. Тогда конфликт между акционерами разгорелся вновь, но был заморожен весной 2018 года, когда Дерипаска попал под американские санкции.
«Норникель» ежегодно направляет акционерам около 60% своей доналоговой прибыли. В 2019 году она составила $7,92 млрд. «Интерросу» принадлежит 34,6% акций, UC Rusal — около 28%.