Российский бизнес весной потерпел крупнейшие убытки за 16 лет. Ждать ли волны банкротств?
Весной суммарная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) упала на 67%. При этом количество банкротств компаний в апреле-июне этого года оказалось меньше, чем за тот же период прошлого года. Русская служба Би-би-си попросила экспертов рассказать, что ждет российский бизнес в ближайшем будущем.
Источник:РИА "Новости"
Более трети российских компаний получили убыток в размере 1,65 трлн рублей, а оставшиеся — прибыль в размере 3,05 трлн рублей, подсчитали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Первым исследование компании процитировал РБК.
Самым провальным для бизнеса месяцем оказался март — совокупный убыток составил 277 млрд рублей.
В этот месяц до России дошла эпидемия коронавируса, и начали вводиться меры изоляции. В марте многие россияне уже предпочитали не ходить в рестораны или кинотеатры, опасаясь заражения.
По данным исследования, в большинстве регионов России бизнес по итогам марта-маявсе-таки получил прибыль, однако в 16 регионах бизнес сгенерировал чистый убыток. По объему потерь в лидерах оказались Москва (85 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (51,2 млрд рублей) и республика Коми (19 млрд рублей).
Самым резким падение стало в Ингушетии (минус 3260%), Чечне (минус 984%) и Ненецком автономном округе (минус 324%).
По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, надежды, которые возлагались на стремительный рост экономики после снятия карантинных ограничений, не оправдались.
«К сожалению, сейчас мы видим, что перезапуск крупнейших экономик, а значит, и восстановление глобального спроса могут существенно затянуться и будут очень неоднородными. Восстановление же внутреннего потребительского спроса со стороны российского населения на фоне провалившихся доходов также будет крайне медленным», — цитирует Трубникову РБК.
Накануне Росстат опубликовал статистику, согласно которой российский ВВП по итогам II квартала 2020 года сократился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По информации ведомства, во II квартале сократились практически все сектора российской экономики. Единственным сектором, который показал рост, оказалось сельское хозяйство, выросшее на 3,1%.
Именно во II квартале экономика сильнее всего пострадала от пандемии коронавируса. Как раз в этот период в России были закрыты многие виды бизнеса, включая предприятия сектора услуг и непродуктовые магазины. Власти начали смягчать карантинные меры только в июне.
Несмотря на крайне тяжелое финансовое положение компаний во время пандемии, массовых банкротств юридических лиц в марте-мае зафиксировано не было.
По данным Федресурса, за первое полугодие 2020-го года количество банкротств компаний снизилось на 26% и составило 4,5 тыс. юрлиц, в то время как за аналогичный период 2019 года обанкротились 6,1 тыс. юрлиц. Общее число ликвидированных компаний этой весной также было меньше, чем прошлой: по данным ФНС, если в мае 2019 года были ликвидированы 54,1 тыс. компаний, то в мае 2020 года — на пике пандемии и карантинных ограничений — 32 тыс. компаний.
Снижение числа банкротств во многом объясняется ограничениями в работе судов, которые во время карантина резко сократили рассмотрения дел о банкротстве и сейчас только начали переваривать их потоки, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.
«Во-вторых, для чего придумывались кредитные каникулы, отсрочки и специальные государственные кредиты — в том числе для того, чтобы поддерживать на плаву такие компании во время заморозки их хозяйственной деятельности», — объяснил Табах в беседе с Би-би-си.
Одним из главных условий для получения госпомощи для бизнеса являлось как раз сохранение занятости в компаниях, напоминает главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов.
Вы же не можете сохранить занятость, обанкротив компанию. Поэтому многие компании при минимальных, а иногда и просто нулевых объемах деятельности формально не прекращали свою работу — они ничего не делали, но выплачивали зарплаты за счет предоставляемых государством денег.
Алексей Девятов
главный экономист банка «Уралсиб»
Еще одной мерой поддержки бизнеса стал мораторий на возбуждение дел о банкротстве, который был введен в начале апреля на шесть месяцев. Согласно распоряжению правительства, запрет на банкротство коснулся организаций и ИП, которые наиболее пострадали от коронавируса, а также организаций, включенных в перечень системообразующих и стратегических предприятий.
Тем не менее волна банкротств, вероятно, начнется уже этой осенью, прогнозирует Антон Табах.
«Волна будет, но ее масштабы пока не очень понятны — это будет зависеть от того, насколько быстро будет восстанавливаться экономическая активность и насколько быстро снижение процентных ставок и меры господдержки расползутся по экономике. Неясно, будет ли это происходить через банкротство или поглощение [компаний], медленно или быстро — пока много неопределенных факторов», — рассуждает экономист.
Кроме того, с 1 сентября в России начнет действовать упрощенное внесудебное банкротство граждан, которое, по мнению Табаха, будет пользоваться спросом, причем не только из-за кризиса: под него сразу пойдет много «застарелых неоплаченных долгов».
Как полагает Алексей Девятов, ситуация с банкротствами будет зависеть от того, насколько долго в России будут действовать меры дополнительной поддержки бизнеса.
«Если государство будет сворачивать меры поддержки, то многие компании, которые еще находятся в коматозном состоянии, будут уходить с рынка. Но резкого прекращения поддержки в ближайшее время вроде как не планируется. А вот в 2021 году государство будет сокращать поддержку экономики, и мы, скорее всего, увидим какое-то увеличение по банкротствам, возможно, ощутимое», — предсказывает экономист.
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