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05:32 (мск), источник: Ведомости

Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил $15 млрд

Экономический ущерб от взрыва в порту Ливана по предварительным расчетам превысил $15 млрд, соответствующая информация размещена в Twitter администрации ливанского президента Мишеля Ауна.

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«Предварительный анализ показывает, что ущерб от взрыва превышает $15 млрд», — указано в сообщении.

4 августа в порту столицы Ливана Бейруте произошел взрыв 2750 тонн аммиачной селитры, в результате которого погиб 171 человек, около 300 000 остались без крова, еще 6000 получили ранения. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.

Для оказания помощи жителям Ливана в ликвидации последствий взрыва в средиземноморское государство выдвинулась группировка МЧС России. Ранее глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о завершении работы российских спасателей в Ливане.

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