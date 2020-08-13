Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил $15 млрд

«Предварительный анализ показывает, что ущерб от взрыва превышает $15 млрд», — указано в сообщении.
4 августа в порту столицы Ливана Бейруте произошел взрыв 2750 тонн аммиачной селитры, в результате которого погиб 171 человек, около 300 000 остались без крова, еще 6000 получили ранения. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.
Для оказания помощи жителям Ливана в ликвидации последствий взрыва в средиземноморское государство выдвинулась группировка МЧС России. Ранее глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о завершении работы российских спасателей в Ливане.