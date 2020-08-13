02:13 (мск), источник: Ведомости
Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции
Следующего всплеска потребительской активности в России эксперты ждут в сентябре.
В начале августа расходы россиян вновь начали снижаться после оживления в июле. По данным исследовательского холдинга «Ромир», средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5% по сравнению с июльскими уровнями и составил 553 руб. А объем повседневных расходов рухнул сразу на 10,3% до 3843 руб. Как отмечают аналитики холдинга, рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары.
К аналогичным выводам пришли аналитики «Сбериндекса» — по их оценкам, расходы россиян с 3 по 9 августа упали на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый слабый результат с конца июня, поскольку впервые за пять недель расходы на одежду, обувь и аксессуары резко снизились.
Следующего всплеска потребительской активности стоит ждать в сентябре, считает заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Это будет обусловлено тем, что в августе — сентябре россияне постараются уехать в отпуск, а также необходимостью подготовиться к учебному году. «Не все потеряно, — замечает он. — Несмотря на кризисы, мы видим, что продолжается рост номинальных заработных плат у работающего населения. Они растут достаточно равномерно по федеральным округам, темпами примерно 7,8% за январь — май. Даже если учитывать инфляцию, то прирост реальной зарплаты в регионах составит от 3,5 до 5%. Конечно, это создает некоторые убытки для компаний, потому что зачастую они выручку не получают, но зарплаты вынуждены выплачивать, чтобы получать антикризисную поддержку. Но факт есть факт — это и поддержало отложенный спрос».
По данным международной
После этого ритейлерам останется надеяться только на предновогодний всплеск покупательской активности.
«Следующий рост покупок может быть только перед Новым годом, если ситуация будет нормально развиваться, — полагает Миронов. — Однако никто не отменял угрозы финансового кризиса. В настоящее время мы наблюдаем пятую глобальную рецессию в реальном секторе начиная с 70-х гг. Но все предыдущие четыре рецессии сопровождались второй волной, связанной с финансовым кризисом. Если это произойдет, то будет новое падение цен на нефть и прочие проблемы для российской экономики. Вряд ли люди это понимают, но все равно чувствуют ситуацию неопределенности. И опросы компаний это показывают».
До уровней марта 2020 г. потребительский спрос будет восстанавливаться еще очень долго, считают эксперты. Экономист Владимир Рожанковский полагает, что произойдет это не раньше следующего года. «Это при хорошем стечении обстоятельств — если у нас не будет второй волны, все начнут работать, а зарплаты вернутся к докризисному уровню», — отмечает он.
Но сначала нужно достичь баланса между зарплатами и расходами, только потом можно ждать восстановления потребительского спроса.
По прогнозу проректора Финансового университета Александра Сафонова, восстановление спроса произойдет не раньше 2022 г. «Во-первых, для того чтобы вернуть потребительский спрос, нам нужно вернуть тот же уровень занятости, который был до карантина, — рассуждает он. — Соответственно, нам нужно обеспечить рабочими местами не менее 2−3 млн человек. А мы понимаем, что процесс увольнений окончательно еще не завершился. В августе — сентябре увольнения продолжатся в силу того, что ряд компаний этот период просто не переживут».
Александра Кошкина