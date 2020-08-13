Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
16В Бейруте произошел сильный взрыв
16«Курск»: история одной трагедии
04:04 (мск), источник: РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Спустя год, в течение которого Россия жила без чистого долга, федеральная задолженность к началу июля вновь превысила активы правительства. Деньги на его счетах сокращаются, а долг растет, но бюджетной стабильности это не угрожает.

Источник: Reuters

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК. Положительная разница между активами и долгом, как писал РБК, наблюдалась с лета прошлого года. Аналитики отмечали ее уникальность для развивающихся рынков.

Произошедшее изменение не представляет угрозы для бюджетной стабильности, но является символическим последствием текущего кризиса, в котором совпали низкие цены на нефть, рекордное сокращение отечественной нефтедобычи, коронавирус и резкий рост бюджетных расходов для поддержки российских семей и бизнеса.

Читайте также
Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции

Сколько средств ушло со счетов правительства

1 апреля, которое можно считать условной точкой отсчета коронавирусного кризиса в России, рублевые и валютные депозиты федеральных органов управления, размещенные в Центробанке и коммерческих банках, достигли рекордных 17 трлн руб., следует из Обзора банковской системы ЦБ. Преимущественно это валютные резервы Минфина, которые переведены или позднее будут переведены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

На ту же дату федеральный госдолг (внутренний плюс внешний, включая госгарантии; внешний переведен в рубли по курсу доллара на 1 апреля) составлял 14,5 трлн руб. Таким образом, финансовые активы правительства превышали его задолженность почти на 2,5 трлн руб.

Однако 1 июня госдолг и резервы почти сравнялись (на отметке 14,3—14,4 трлн руб.), а на 1 июля (самые актуальные данные) госдолг уже превышал депозиты правительства на 1,55 трлн руб., показывает статистика ЦБ и Минфина.

Во втором квартале депозиты правительства планомерно сокращались (на 3,8 трлн руб. за квартал), а госдолг постепенно увеличивался.

Внутренний долг вырос за апрель—июнь на 834 млрд руб., а внешний долг даже сокращался, поскольку Минфин с 2019 года не выходит на зарубежные рынки капитала из-за санкций и только погашает еврооблигации.

Почему у России вновь появился чистый долг

Тенденция обусловлена разбалансировкой федерального бюджета в этом году: Минфин вынужден компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также наращивать расходы сверх лимитов, определяемых бюджетным правилом. Дополнительные расходы 2020 года в размере более 3 трлн руб. предполагается профинансировать за счет увеличения внутренних госзаимствований и использования рублевых остатков на счетах.

«Идет увеличение долговой нагрузки в рамках антикризисной поддержки, а второй факт — это увеличение дефицита федерального бюджета и, как следствие, снижение остатков свободных размещенных средств в банковской системе», — сказал главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

Значительная часть сокращения депозитов пришлась на сделку по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ, которая была заключена еще до пандемии. Пресс-служба Минфина сообщила РБК, что она стала основным фактором сокращения депозитов в иностранной валюте. В апреле эти депозиты уменьшились на 1,9 трлн руб. (покупка Сбербанка обошлась правительству в 2,1 трлн руб.). В ходе этой сделки ликвидные активы ФНБ (валюта на счетах в Банке России) были обменены на акции Сбербанка, которые остались в портфеле ФНБ.

Половина денег ФНБ, заплаченных за Сбербанк, почти сразу вернулась в федеральный бюджет: ЦБ перечислил Минфину 1,1 трлн руб., которые позволят частично финансировать антикризисные расходы этого года.

Читайте также
Удар ниже офиса: Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений

Минфин не раскрыл другие факторы, повлиявшие на сокращение ликвидных резервов. Но депозиты министерства в иностранной валюте также сокращаются из-за ежемесячных продаж долларов, евро и фунтов согласно бюджетному правилу. В апреле-июне Минфин продал валюту в эквиваленте 475 млрд руб. (с учетом июля — 600 млрд руб.). Вырученные рубли направляются на компенсацию недополученных нефтегазовых доходов бюджета для поддержания расходов. В июле средняя цена российской нефти Urals впервые с марта превысила заложенную в бюджете базовую цену в $42,4 за барр., но российское правительство по-прежнему недополучает нефтегазовые доходы относительно базового уровня. Это связано с рекордным сокращением добычи нефти в стране из-за сделки ОПЕК+, сообщал РБК.

Рублевые депозиты федерального правительства в июне сократились на 765 млрд руб., следует из данных ЦБ.

Средства пошли на финансирование бюджетного дефицита, составившего в июне 682 млрд руб. Всего Минфин планирует задействовать в этом году до 1 трлн руб. рублевых остатков прошлого года. «Изменения таких обязательств [перед федеральными органами госуправления — то есть депозитов правительства] в течение года, в первую очередь, обусловлены неритмичностью исполнения бюджета по доходам и расходам», — утверждают в Минфине.

Читайте также
Курс доллара может вырасти до 74 рублей к концу лета

Как может развиваться ситуация с долгами и активами

Всего в 2020 году дефицит бюджета может достигнуть 5 трлн руб. (около 5% ВВП), оценивало Министерство финансов в июле. Из них около 4 трлн руб. будут профинансированы за счет чистых внутренних заимствований (размещение госбумаг минус погашение). Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что федеральный госдолг возрастет по итогам 2020 года до 15,8% ВВП с менее 13% ВВП в конце 2019-го. Депозиты федерального правительства (валютные в ФНБ и рублевые счета бюджета) в 2020 году составят 13—14% ВВП, следует из доклада Fitch. Из него следует, что к концу 2020 года разница между госдолгом и активами правительства достигнет 1,9—2,9 трлн руб. (сейчас около 1,5 трлн).

За пределами 2020 года разрыв между госдолгом и депозитами, вероятно, замедлит рост и стабилизируется к 2022 году.

В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что в 2022 году средняя цена барреля Urals составит $45 (на уровне нейтральной цены в бюджете), а многосторонние ограничения нефтедобычи перестанут действовать — в этом случае продажи валюты Минфином с его депозитов прекратятся. Федеральный долг стабилизируется на уровне 17,2% ВВП к 2022 году, считают эксперты Fitch. Со следующего года Минфин предлагает сократить бюджетные расходы относительно 2020 года, то есть потребности в долговом финансировании уменьшатся.

Иван Ткачев, Ольга Агеева

Во время загрузки произошла ошибка.
 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Михаила Ефремова доставили в больницу прямо из зала суда
Помпео допустил введение санкций против Белоруссии
Спецназовцы начали выбрасывать свои формы в мусорный бак (видео)
В Минске ОМОН обстрелял людей на балконах
Ученые связали риск заражения COVID-19 с резус-фактором
Дегтярев пообещал уволить чиновника за «саботаж»
СКР завершил расследование Михаила Абызова
Здоровье
«Вечно молодая» 81-летняя учительница раскрыла секреты своей красоты Она проработала 56 лет и недавно вышла на пенсию.
Hi-Tech
Плутониевые птицы: как США хотели следить за СССР Ядерные дроны должны были вести многодневную слежку за Советским Союзом
Горячие темы на Авто
Кто рискнёт? 183
Все будет хорошо?! 152
Все авиакомпании в период пандемии кидают своих пассажиров и не возвращают деньги? Поделитесь опытом. 140
Завтра четверг- рыбный день. 88
Кино
Названы имена новых наставников шоу «Голос 60+» Объявлен состав жюри популярного музыкального телепроекта
Новости партнеров
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Добровольцы рассказали о вакцине от коронавируса
«Единая Россия» будет помогать гражданам столько, сколько нужно
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Популярные темы на «Детях»
Прием ОК. Стоит ли начинать. 259
Терапевтические сказки-это дело! 114
Как наладить отношения с сестрой? 103
Сочинительские задания №8 101
Новости партнеров
Ведущие нескольких гостелеканалов в Белоруссии заявили об увольнении
«Она больна»: состояние здоровья Татьяны Дорониной не...
Жириновский о Лукашенко: «Сколько еще мы согласны содержать дармоеда?»
Дворец гимнастики стал лидером международного рейтинга
Новости партнеров
Россия приблизилась к созданию эффективной вакцины
Совершат научный прорыв. Россия и Китай опередят весь мир
Раскрыты детали разработки вакцины от коронавируса
Ситуация с вирусом в стране изменилась
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь