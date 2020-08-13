Россияне снова бронируют заграничный Новый год

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Участники туристического рынка предупреждают, что, если к концу октября в перечне доступных направлений не появятся страны Юго-Восточной Азии или Египет, отправлять туристов им фактически будет некуда.
Российские туристы начали постепенно планировать поездки на новогодние праздники, свидетельствуют данные Tinkoff CoronaIndex. По расчетам аналитиков, в июле число бронирований авиабилетов за рубеж на период с конца декабря по конец января на платформе «Тинькофф-Путешествия» выросло на 30% относительно июня. В тот месяц существенный объем бронирований на новогодние праздники представлял собой в основном планы поехать к родственникам: популярностью пользовались полеты из Москвы в Новокузнецк, Новосибирск и Мурманск. В июле ситуация изменилась, в топ-10 вошли только два внутренних направления — Сочи и Санкт-Петербург. А в числе наиболее востребованных оказались рейсы в Денпасар, Дубай, Стамбул, на Пхукет и Шри-Ланку. В августе, по данным «Тинькофф-Путешествий», число среднедневных продаж билетов на Новый год выросло в три раза относительно июля.
Аналогичную тенденцию заметили в OneTwoTrip. По расчетам сервиса, глубина бронирований постепенно растет: если два месяца назад 80% билетов покупались за семь дней до вылета, сейчас это значение размылось до 61%. Аналитики указывают, что 45% билетов, купленных на период с 20 декабря по 10 января, приходятся на полеты по России. Оставшаяся доля распределена, в частности, между Таиландом (6,6% в общей структуре бронирований), Испанией (5,2%), Италией (4,2%) и ОАЭ (3,9%).
В Tutu.ru указывают, что пока за рубеж на Новый год собираются 25% купивших билеты путешественников.
Лидирующие направления — Рим, Афины и Ереван. «После затишья туристы начинают снова покупать билеты в Европу и страны дальнего зарубежья, даже те, сообщение с которыми еще не открыто», — отмечает представитель сервиса Наталья Анисимова. В Aviasales отмечают, что, хотя пользователи во многом опасаются покупать билеты, изучают различные варианты достаточно активно. Лидер поисковых запросов — Таиланд. По данным Ostrovok.ru, число запросов на размещение на период новогодних праздников сейчас в два раза ниже, чем годом ранее.
Доля России в структуре продаж достигает 30% против 14% в августе прошлого года. Наиболее популярные выездные направления — Пхукет, Дубай, Бали, Стамбул, Паттайя и Париж.
Сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин отмечает, что средний горизонт планирования у проданных туров сейчас всего восемь дней. Но, несмотря на фактическое отсутствие продаж, туристы активно ищут новогодние туры в Таиланд, Турцию, на российские курорты, в ОАЭ и Вьетнам. В Tez Tour подтверждают, что бронирования на новогодние праздники пока единичны, называя лидерами спроса Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку, Кубу и Доминиканскую Республику. Существует спрос и на горнолыжные европейские курорты по акциям раннего бронирования.
Возможности организованных туристов по бронированию поездок на новогодние праздники пока существенно ограничены.
Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит, что операторы редко формируют предложения по закрытым направлениям, опасаясь возвратов. Закрыты такие продажи и у многих крупных агентств. Блинов предупреждает, что в ближайшее время рынок окажется в сложном положении: после завершения массового туристического сезона в Турции в октябре летать будет фактически некуда. Существенной поддержкой, по мнению Блинова, могло бы стать открытие авиасообщения со странами Юго-Восточной Азии и Египтом.
Собеседник «Ъ» на туристическом рынке объясняет, что сейчас большинство туроператоров работают по схеме предварительного бронирования туров за рубеж, беря за них незначительные суммы в 1−3 тыс. руб. «В перспективе это позволит быстро восстановить поток в случае открытия направления», — говорит он. При этом источник «Ъ» уверен, что скорого открытия Таиланда, Вьетнама и Индии для россиян ждать не стоит: с конца августа могут возобновиться полеты в ряд стран постсоветского пространства, но они мало значат для туристической отрасли. Египет, по его мнению, станет доступен не раньше октября-ноября.
Александра Мерцалова
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