Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 августаГибель столицы империи ацтеков, начало сооружения Берлинской стены, день рождения лидера кубинской революции и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
12:57 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Россияне снова бронируют заграничный Новый год

Несмотря на все еще в большинстве своем закрытые границы, россияне уже готовы вернуться к привычному режиму поездок: они начали бронировать авиабилеты, гостиницы и туры за рубеж на Новый год. Лидером спроса стал Таиланд, хотя перспективы возобновления авиасообщения со страной остаются туманными.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Участники туристического рынка предупреждают, что, если к концу октября в перечне доступных направлений не появятся страны Юго-Восточной Азии или Египет, отправлять туристов им фактически будет некуда.

Российские туристы начали постепенно планировать поездки на новогодние праздники, свидетельствуют данные Tinkoff CoronaIndex. По расчетам аналитиков, в июле число бронирований авиабилетов за рубеж на период с конца декабря по конец января на платформе «Тинькофф-Путешествия» выросло на 30% относительно июня. В тот месяц существенный объем бронирований на новогодние праздники представлял собой в основном планы поехать к родственникам: популярностью пользовались полеты из Москвы в Новокузнецк, Новосибирск и Мурманск. В июле ситуация изменилась, в топ-10 вошли только два внутренних направления — Сочи и Санкт-Петербург. А в числе наиболее востребованных оказались рейсы в Денпасар, Дубай, Стамбул, на Пхукет и Шри-Ланку. В августе, по данным «Тинькофф-Путешествий», число среднедневных продаж билетов на Новый год выросло в три раза относительно июля.

Читайте также

Аналогичную тенденцию заметили в OneTwoTrip. По расчетам сервиса, глубина бронирований постепенно растет: если два месяца назад 80% билетов покупались за семь дней до вылета, сейчас это значение размылось до 61%. Аналитики указывают, что 45% билетов, купленных на период с 20 декабря по 10 января, приходятся на полеты по России. Оставшаяся доля распределена, в частности, между Таиландом (6,6% в общей структуре бронирований), Испанией (5,2%), Италией (4,2%) и ОАЭ (3,9%).

В Tutu.ru указывают, что пока за рубеж на Новый год собираются 25% купивших билеты путешественников.

Лидирующие направления — Рим, Афины и Ереван. «После затишья туристы начинают снова покупать билеты в Европу и страны дальнего зарубежья, даже те, сообщение с которыми еще не открыто», — отмечает представитель сервиса Наталья Анисимова. В Aviasales отмечают, что, хотя пользователи во многом опасаются покупать билеты, изучают различные варианты достаточно активно. Лидер поисковых запросов — Таиланд. По данным Ostrovok.ru, число запросов на размещение на период новогодних праздников сейчас в два раза ниже, чем годом ранее.

Новость
«Эпидемия в Турции не закончилась»

Доля России в структуре продаж достигает 30% против 14% в августе прошлого года. Наиболее популярные выездные направления — Пхукет, Дубай, Бали, Стамбул, Паттайя и Париж.

Сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин отмечает, что средний горизонт планирования у проданных туров сейчас всего восемь дней. Но, несмотря на фактическое отсутствие продаж, туристы активно ищут новогодние туры в Таиланд, Турцию, на российские курорты, в ОАЭ и Вьетнам. В Tez Tour подтверждают, что бронирования на новогодние праздники пока единичны, называя лидерами спроса Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку, Кубу и Доминиканскую Республику. Существует спрос и на горнолыжные европейские курорты по акциям раннего бронирования.

Возможности организованных туристов по бронированию поездок на новогодние праздники пока существенно ограничены.
Новость
Почему Черногория открыла границы, но рейсов из России туда нет?

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит, что операторы редко формируют предложения по закрытым направлениям, опасаясь возвратов. Закрыты такие продажи и у многих крупных агентств. Блинов предупреждает, что в ближайшее время рынок окажется в сложном положении: после завершения массового туристического сезона в Турции в октябре летать будет фактически некуда. Существенной поддержкой, по мнению Блинова, могло бы стать открытие авиасообщения со странами Юго-Восточной Азии и Египтом.

Собеседник «Ъ» на туристическом рынке объясняет, что сейчас большинство туроператоров работают по схеме предварительного бронирования туров за рубеж, беря за них незначительные суммы в 1−3 тыс. руб. «В перспективе это позволит быстро восстановить поток в случае открытия направления», — говорит он. При этом источник «Ъ» уверен, что скорого открытия Таиланда, Вьетнама и Индии для россиян ждать не стоит: с конца августа могут возобновиться полеты в ряд стран постсоветского пространства, но они мало значат для туристической отрасли. Египет, по его мнению, станет доступен не раньше октября-ноября.

Александра Мерцалова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Михаила Ефремова вынесли из суда в реанимацию
Подробности расстрела протестующих в Белоруссии
В Польше призвали ввести санкции против России из-за Белоруссии
Обвал валюты: как турецкая лира может потопить рубль
Стало известно о повреждении ядерного объекта Северной Кореи
Светлана Тихановская в Минске набрала 14,92% голосов
Как Маврикий пытаются спасти от катастрофы (фото)
Мишустину запретили входить в кабинет МРТ с криками «Нельзя!»
Главврач «Коммунарки» рассказал о том, что ждет россиян осенью
Здоровье
11 товаров с AliExpress, незаменимых этой осенью По крайней мере, если вы не хотите болеть.
Hi-Tech
Началось. Какие товары сливают в магазинах Премиальный флагман со скидкой
Кино
Названа лучшая романтическая комедия всех времен Рейтинг составили британские журналисты
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Оскорбивший ветерана блогер возмутил Сеть: это просто за гранью
Совершат научный прорыв. Россия и Китай опередят весь мир
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
Популярные темы на «Детях»
Прием ОК. Стоит ли начинать. 306
Терапевтические сказки-это дело! 143
Как наладить отношения с сестрой? 143
Вопрос для тех кто носит очки 113
Леди
Похудевший Киркоров затмил Бузову на светском рауте (фото) Знаменитости собрались на шикарную вечеринку.
Новости партнеров
Огненный пояс России. Как тушат Якутию, Курган, Югру и Чукотку
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
Есть ли риск? Эксперты высказались о безопасности вакцины от коронавируса
Дым за Уралом. Как от огня спасают Якутию, Курган, Югру и Чукотку
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь