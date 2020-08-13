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10:58 (мск), источник: Life.ru

Без молока и картофеля? Что будет с полками российских магазинов в связи с забастовками в Белоруссии

С 11 августа многие предприятия в Белоруссии объявили забастовку в связи с результатами выборов президента страны. Случится ли кризис на российском рынке продовольствия, если протесты продлятся ещё какое-то время, — узнали у экспертов.

Источник: AP 2020

В 2019 году доля Белоруссии в импорте России составила примерно 4,7%. Из этой цифры порядка 33% — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё. Из Белоруссии в нашу страну поставляют молочную продукцию, овощи, фрукты, мясо, масла. Сейчас в связи с протестами существует риск остановки производств.

Уже о забастовках заявили Минский электротехнический завод им. Козлова, Белэнергосеть, завод «Интеграл», Институт порошковой металлургии, Белэнерготехпроект, Белорусский металлургический завод, из предприятий пищевой промышленности остановился Минский маргариновый завод. Из-за перебоев с интернетом плохо работает банковская система.

Об остановке работы всего агропромышленного комплекса Белоруссии разговоров пока нет. Но если забастовки продолжатся, то к протестующим могут присоединиться и аграрии, и транспортники.
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Как отмечает представитель ГК «Омега» — компании, занимающиеся продажей пищевых специй с представительством в Белоруссии, — Иван Рыжков, у бизнеса могут начаться серьёзные проблемы.

— Если не будет работать логистика, банки, заводы и пищевые комбинаты, всё производство остановится, продавать будет нечего, — отметил Рыжков.

При этом для Белоруссии Россия — это 95% экспорта колбас, 99,4% экспорта молока, 81% экспорта сливочного масла. В случае остановки производства Белоруссия может не только потерять свой рынок, но и испортить отношения с главным партнёром.

Если оценить объёмы поставок из Белоруссии в Россию, становится понятно, что наша страна в ближайшее время может полностью перейти на самообеспечение. Как отмечает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк, около 80% экспорта всей агропродукции Белоруссии уходит в Россию. Поэтому падение рынка, вызванное забастовками, негативно отразится именно на белорусах.

— Все всё прекрасно понимают. У людей — семьи, дети, которых нужно кормить, поэтому вряд ли забастовки продлятся долго и вряд ли в них будут участвовать аграрии, — добавляет Илья Березнюк.

Белорусские магазинчики с колбасами, молочной продукцией и овощами в России есть, но для нас это небольшая доля, а для белорусов — значительная статья доходов.
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По словам Дмитрия Гордеева, руководителя Центра экономико-аналитических исследований Центра пищевых систем им. Горбатова, даже если протесты будут продолжительными, полки в российских «Пятёрочках» и «Магнитах» не опустеют.

— Большинство товаров в России замещено. Выбор белорусской продукции — предпочтения покупателя. Если в нашем ретейле не станет продуктов из Белоруссии, их место займут товары из России, Казахстана или других стран, — говорит Дмитрий Гордеев. — Критически эти забастовки никак не скажутся на российском продовольствии.

Если покупатель очень любит белорусское масло или белорусскую говядину, возможно, в ближайшее время ему придётся поискать альтернативу на прилавках российских супермаркетов. Но выбирать в России точно будет из чего, дефицита ждать не нужно.

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