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13:11 (мск), источник: Газета.Ру

Обвал валюты: как турецкая лира может потопить рубль

Турецкая лира упала к историческим минимумам: курс к доллару поддерживается искусственно местным регулятором, но, похоже, его возможности уже на исходе. Этот кризис может потянуть за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль, предупреждают эксперты.

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Источник: Reuters

Турецкая лира в последние две недели упала к историческим минимумам: 7 августа она достигла самого низкого уровня по отношению к доллару США, торгуясь по 7,36.

По итогам этой недели лира может потерять почти 20% своей стоимости с начала года.

Аналитик FxPro Александр Купцикевич, анализируя ситуацию с турецкой лирой, уже использует термин «девальвация». Одна из главных причин для такой оценки — дипломатический конфликт США и Турции.

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«Противостояние двух стран усилило давление на турецкую валюту, которая в момент, например, 10 августа теряла почти 22%, демонстрируя свободное падение в области исторических минимумов к доллару», — отмечает Купцикевич.

Такого негатива не было почти два года с тех пор, как Турция в 2018 году пострадала от масштабного валютного кризиса после экономических санкций, введенных правительством США в связи с задержанием турецким властями американского пастора Эндрю Брансона по обвинению в терроризме.

Лира лишь немного стабилизировалась после того, как центральный банк Турции повысил процентные ставки на 6,25%.

Но и этот «аппарат искусственной вентиляции», кажется, готов сломаться, отмечают эксперты.

Резервы на исходе

Тогда президент Турции Реджеп Эрдоган предпринял персональную попытку спасти нацвалюту: он призвал население менять доллары, евро и золото на лиры, чем лишь усилил ее обвал.

При этом, падение турецкой лиры вызвало снижение курса евро более чем на 1%.

«Эта ситуация напомнила влияние на евро греческого кризиса 5−7 лет назад. Но Греция была одной из стран еврорегиона. Влияние проблем Турции на евро может еще больше отпугнуть тех, кто рассматривает евро в качестве диверсифицированной альтернативы доллару», — предупреждает Купцикевич.

Но все-таки основная проблема слабой лиры не Европа. Сейчас эксперты больше озабочены тем,
не потянет ли турецкая валюта вниз за собой национальные валюты развивающихся рынков.

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Тем более, что две другие масштабные развивающиеся экономики — Бразилия и Аргентина — тоже переживают не лучшие времена.

Падение лиры обусловлено опасением инвесторов по поводу полномасштабного валютного кризиса в стране, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Инвесторы ожидают более действенных мер от турецкого ЦБ, направленных на сдерживание обвала национальной валюты на фоне опасений по поводу заканчивающихся валютных резервов и дорогостоящих государственных интервенций на валютном рынке», — говорит Капустянский.

В свою очередь, решение турецкого регулятора прекратить дешевое фондирование, которое позволяло первичным дилерам брать займы ниже учетной процентной ставки, помогло поддержать национальную валюту, однако оптимизм сохранялся недолго, добавляет эксперт.

Западные аналитики разделяют такую позицию. Аналитик Commerzbank FX Эстер Райхельт сказала, что усилия ЦБ Турции для стабилизации валюты следует рассматривать лишь как временные.

«Лишь внушающее доверие и постоянное повышение процентных ставок способно вернуть контроль над инфляцией и стабилизировать турецкую лиру. Поэтому, вероятно, это только вопрос времени, когда доллар/лира поднимется выше отметки 7,40», — цитирует CNBC аналитика Commerzbank FX.

Турецкие эксперты оценивают затраты центробанка и госбанков на поддержку курса нацвалюты в $110 млрд. Резервы ЦБ истощены, поэтому в последнее время валюта испытывает такие трудности, заключают эксперты.

Олинклюзив для ВВП закончился

Также турецкая лира негативно реагирует на сообщения о росте числа заболевших COVID-19 в стране.

Такая тенденция повышает риски ввода новых ограничений со стороны других стран, которые могу ограничить поток туристов в Турцию, что напрямую может ударить по экономике страны и валютной выручке.
Иван Капустянский
аналитик Forex Optimum

Он напоминает, что экономика Турции в значительной степени зависима от туристической отрасли. С курортов Турции новости о разорении отелей из-за коронавируса приходят каждую неделю.

Разоренные отели выставляются на продажу.

Доля ВВП Турции от туризма составляет более 10%. В турсекторе занято примерно 8% всего трудоспособного населения страны. С мая этого года уровень безработицы в Турции — поднялся до 12,9%, сообщил Турецкий статистический институт (TurkStat).

В абсолютных цифрах — это 25,9 млн человек.

Вторая важная составляющая экономики Турции — поставки плодоовощной продукции, добавляет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Именно эти две отрасли в первую очередь пострадали от пандемии, карантинов, сжатия мирового спроса, нарушения товарно-логистических цепочек», — говорит Гойхман.

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По мнению эксперта, такое положение ослабило платежный баланс страны за счет уменьшения притока иностранных валют и снижения спроса на лиру.

«Следующим этапом негатива стало то, что из-за этого инвесторы и кредиторы стали опасаться за возможность Анкары расплатиться по внешним долгам. Государственная задолженность же очень велика — 33% ВВП (для сравнения, в России она составляет 12,2%, почти втрое меньше)», — говорит Гойхман, добавляя, что это обстоятельство привело к дополнительным распродажам лиры и номинированных в ней активов, что подхлестнуло ее падение.

Падает сама и топит других

Высокая волатильность на турецком валютном рынке будет сохраняться продолжительное время. Причин для стабилизации не наблюдается, как минимум, пока сохраняются угрозы для турецкой экономики, в виде возможного ограничения турпотока, считают эксперты.

Обвальная ситуация с турецкой лирой выступает существенным негативным фактором для рисковых валют развивающихся рынков, к которым относится и рубль, считают эксперты.

В зоне риска бразильский реал и аргентинский песо.

«Как правило, инвесторы рассматривают группы валют. И если лира снижается, то игроки уменьшают позиции в других активах данной группы. Кроме того, для рубля важны общие настроения склонности к рискам на финансовых рынках. Они зависят от множества факторов. Но опасность для экономики Турции и ее внешних обязательств, падение ее валюты создают дополнительное давление на рисковые активы и косвенно воздействуют и на рубль», — считает Гойхман.

При этом эксперты затрудняются дать точный прогноз относительно того, когда проблемы на рынках Турции, Бразилии и Аргентины перекинутся на весь сектор. Рубль в последние дни даже прибавил в весе, что делает его еще более уязвимым перед неизбежным коррекционным откатом.

Рустем Фаляхов

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