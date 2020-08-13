Доход несовершеннолетней дочери рязанского губернатора в два раза превысил отцовский

У Любимова в собственности нет ни объектов недвижимости, ни машины, сообщается в декларации. В пользовании у него совместно с женой и дочерью есть только квартира площадью 205,1 кв. м. В то же время у дочери губернатора в пользовании находятся еще две квартиры (площадями 92 кв. м и 127,7 кв. м), хозяйственная кладовая площадью 2,2 кв. м и машиноместо площадью 16,7 кв. м.
В качестве источников получения средств для приобретения имущества ею указаны доход от продажи недвижимости и накопления отца за 2018 год.
Доход супруги Любимова за год составил 1,84 млн рублей. У нее, в отличие от мужа, в собственности находятся квартира площадью 92 кв. м и ¼ в квартире площадью 70,6 кв. м. Кроме того, ей принадлежит автомобиль Audi Q7.
В 2018 году губернатор заработал больше 15 млн рублей, а его супруга — 840 000 рублей. В декларации за 2018 год указаны два ребенка. Старшая дочь губернатора в 2019 году достигла совершеннолетия, и сведения о ней больше в декларации не указываются, поясняет ТАСС. В сентябре прошлого года Любимов действительно поздравлял дочь с восемнадцатилетием. Сайт rzn.info со ссылкой на губернатора указывал, что она поступила в Высшую школу экономики на факультет коммуникаций, медиа и дизайна.
В декларации за 2018 год указано, что одному из несовершеннолетних детей Любимова принадлежат квартира площадью 152,7 кв. м и нежилое помещение площадью 156,3 кв. м, а второму — две квартиры (площадью 67,6 кв. м и 43,3 кв.м) и гараж-бокс площадью 12,4 кв. м. Ни один из этих объектов в новой декларации не упомянут. Один из детей заработал за 2018 год 8 млн рублей, другой — 7 рублей 49 копеек.