Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
8Самый яркий звездопад года
13:38 (мск), источник: Forbes

Доход несовершеннолетней дочери рязанского губернатора в два раза превысил отцовский

Несовершеннолетний ребенок губернатора Рязанской области Николая Любимова в 2019 году задекларировал доход в 10 млн рублей, следует из данных на сайте правительства региона. Сам Любимов за год заработал более чем в два раза меньше — 4,3 млн рублей. ТАСС и «РИА Новости» отмечают, что речь идет о дочери губернатора.

Источник: РИА "Новости"

У Любимова в собственности нет ни объектов недвижимости, ни машины, сообщается в декларации. В пользовании у него совместно с женой и дочерью есть только квартира площадью 205,1 кв. м. В то же время у дочери губернатора в пользовании находятся еще две квартиры (площадями 92 кв. м и 127,7 кв. м), хозяйственная кладовая площадью 2,2 кв. м и машиноместо площадью 16,7 кв. м.

В качестве источников получения средств для приобретения имущества ею указаны доход от продажи недвижимости и накопления отца за 2018 год.

Доход супруги Любимова за год составил 1,84 млн рублей. У нее, в отличие от мужа, в собственности находятся квартира площадью 92 кв. м и ¼ в квартире площадью 70,6 кв. м. Кроме того, ей принадлежит автомобиль Audi Q7.

Новость
Доходы Кадырова увеличились почти на 140 млн рублей

В 2018 году губернатор заработал больше 15 млн рублей, а его супруга — 840 000 рублей. В декларации за 2018 год указаны два ребенка. Старшая дочь губернатора в 2019 году достигла совершеннолетия, и сведения о ней больше в декларации не указываются, поясняет ТАСС. В сентябре прошлого года Любимов действительно поздравлял дочь с восемнадцатилетием. Сайт rzn.info со ссылкой на губернатора указывал, что она поступила в Высшую школу экономики на факультет коммуникаций, медиа и дизайна.

В декларации за 2018 год указано, что одному из несовершеннолетних детей Любимова принадлежат квартира площадью 152,7 кв. м и нежилое помещение площадью 156,3 кв. м, а второму — две квартиры (площадью 67,6 кв. м и 43,3 кв.м) и гараж-бокс площадью 12,4 кв. м. Ни один из этих объектов в новой декларации не упомянут. Один из детей заработал за 2018 год 8 млн рублей, другой — 7 рублей 49 копеек.

 20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. Рейтинг Forbes
Забито все: как Алтай перестал быть русской Исландией и сколько теперь здесь стоит отдых
В Польше призвали ввести санкции против России из-за Белоруссии
Мишустину запретили входить в кабинет МРТ с криками «Нельзя!»
Главврач «Коммунарки» рассказал о том, что ждет россиян осенью
Как Маврикий пытаются спасти от катастрофы (фото)
Обвал валюты: как турецкая лира может потопить рубль
ЦИК опубликовал предварительные данные итогов выборов в Минске
Gnezdo.ru
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
Су-27 перехватил два самолета ВВС США над Черным морем (видео) Маневр был выполнен без происшествий
Авто
Три законных способа платить меньше за содержание авто Содержать машину с каждым днем становится все дороже: транспортный налог, страховка, расходы на топливо, техническое обслуживание, парковку и многое другое. Авто Mail.ru рассказывает, что можно предпринять автовладельцу, чтобы законно платить меньше
Кино
Названа лучшая романтическая комедия всех времен Рейтинг составили британские журналисты
Новости партнеров
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Совершат научный прорыв. Россия и Китай опередят весь мир
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
Gnezdo.ru
Звездный отпуск: узнай более подробно
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
8 способов узнать, что ваш телефон прослушивают
Новости партнеров
В Киеве рассказали о задержанных в Белоруссии украинских активистах
Жириновский о Лукашенко: «Сколько еще мы согласны содержать дармоеда?»
Около тысячи женщин с цветами в руках проводят шествие в Минске
За что взяли Фургала (видео)
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Вакцины навсегда уничтожат коронавирус в России
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь