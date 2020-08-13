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13 августа, источник: Известия

Ковальчук рассказал Путину, что стоимость электроэнергии в РФ в 4 раза ниже, чем в ЕС

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 августа, провел встречу с директором ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком и обсудил с ним экономические показатели энергетического холдинга. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Так, Ковальчук рассказал главе государства, что группа «Интер РАО» является крупнейшей в капитализации российской электроэнергетической компанией.

«Наша стоимость превышает 600 млрд рублей. Для сравнения, в 2014 году наша капитализация составляла всего 74 млрд рублей, а в марте текущего года, до начала всех экономических последствий, вызванных пандемией, стоимость на Московской бирже превышала 650 млрд, то есть за последние шесть лет капитализация группы увеличилась более чем в восемь раз», — отметил он.

Глава компании также рассказал, что «Интер РАО» входит в 15 крупнейших холдингов России и представлена более чем в 30 регионах страны, а также работает в 15 странах мира.

«Установленная мощность составляет 32 тыс. мегаватт, выработка электроэнергии — 133 млрд киловатт‑часов, продажи на розничном рынке — порядка 200 млрд киловатт‑часов. В этом году мы показали максимальный результат по экспорту начиная с 2011 года — более 19 млрд киловатт‑часов», — добавил Ковальчук.

По его словам, выручка компании за 10 лет выросла в 15 раз. Так, если этот показатель в 2009 году составлял 68 млрд рублей, то в 2019-м он достиг 1 трлн 32 млрд.

EBITDA вырос с 11 млрд до 141 млрд, то есть в 12,7 раза. Объем уплаченных налогов вырос с 2 до 66 млрд рублей, а в 2019‑м у нас прибыль 82 млрд рублей.

«За эти 10 лет мы проинвестировали в российскую генерацию 539 млрд рублей. (…) Мы ввели большое количество мощностей, если быть точным — 7300 мегаватт мощностей было построено в Российской Федерации. В результате удельный расход топлива на выработку киловатт‑часа снизился до 295 г. Это лучший показатель среди всех теплогенерирующих компаний России. Также в рамках (…) программы модернизации в 2018 году мы взяли еще дополнительное обязательство на 6700 мегаватт, что составило порядка 40% от всего российского отбора», — сообщил глава «Интер РАО».

Говоря о новых проектах компании, Ковальчук рассказал о планах начать масштабное строительство генерации в Тульской области, а также реализацию проекта на 200−300 млрд по полному энергообеспечению Пайяхских нефтегазовых месторождений в Красноярском крае.

 Уже подписано предварительное соглашение. Это проект «Восток Ойл» группы «Роснефть». Кроме того, в начале прошлого года было завершено строительство Прегольской станции мощностью 455 мегаватт, и в конце этого года будет завершена последняя из четырех электростанций — Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт. Ковальчук также пригласил Путина осуществить торжественный пуск.

Отвечая на вопрос президента о состоянии инжинирингового направления компании, Ковальчук сообщил, что с точки зрения стройки она имеет полный цикл строительства под ключ любого типа энергообъектов в России и за рубежом.

«Мы работаем в том числе на Кубе, работали в Венесуэле, Эквадоре, Бангладеш. Есть и международный опыт. С точки зрения развития технологий у нас есть два проекта — совместно с “Роснано” и “Ростехом” мы реализуем проект доработки отечественной турбины ГТД‑110. И второй проект — это наше совместное предприятие», — отметил он.

Глава компании также сообщил, что в группе «Интер РАО» за последние 10 лет производительность труда выросла примерно в четыре раза. Средняя зарплата составляет порядка 80 тыс. рублей.

Кроме того, он рассказал о развитии розничных сервисов на базе сбытовых компаний.

«В Московской и Ленинградской областях созданы единые информационно‑расчетные центры. (…) Это позволяет действительно опрозрачить все расчеты, удобные потребителям, гражданам и ресурсоснабжающим организациям, поскольку есть единый финансовый центр ЖКХ, ответственности. Аналогичные проекты мы также запустили в Томской области и Республике Башкортостан. Несмотря на все сложности, вызванные пандемией, мы полностью уплачиваем все платежи на оптовый рынок, сетевым компаниям, налоги платим и в бюджетные, и во внебюджетные фонды», — сказал Ковальчук.

В завершение он рассказал о стоимости электроэнергии в России.

«Мы заказали официальный отчет компании КПМГ. Это компания, входящая в ведущую четверку международных аудиторских фирм, — они делают совместно с Высшей школой экономики, с привлечением экспертов. Цифры взяты по итогам 2018 года. Средняя цена электроэнергии в России составляет для граждан $57 за мегаватт‑час: в Германии — 353, то есть в шесть раз больше; в Евросоюзе в целом, где есть страны с различным уровнем развития экономик, — $247. Для малого и среднего бизнеса российская цена — $76 долларов, в Германии — 233, Евросоюз — 169. Для крупной промышленности, которая в основном ориентирована на экспортные поставки, на валютную выручку, цены в Российской Федерации на 25% ниже, чем в Евросоюзе. Поэтому на сегодняшний день, исходя из этого анализа и анализа, который мы делали, для подавляющего большинства производств цена электроэнергии не является препятствием для их развития», — заключил Ковальчук.

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