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22:56 (мск), источник: РБК

Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд, сообщил Банк России.

Источник: Reuters

Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд.

В 2020 году международные резервы Банка России выросли на 8,4% несмотря на снижение цен на нефть, из-за которого Минфин России продает валюту из этих резервов. Причиной является положительная переоценка валютного портфеля резервов (в пересчете на доллары) и ценовое ралли на глобальном рынке золота в этом году.

Теперь золотовалютные резервы России превышают весь ее внешний долг (по оценке на 1 июля) на 25%.

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Золото рекордно подорожало

На золото приходится почти 25% международных резервов России. За июль запасы золота в хранилище ЦБ подорожали на 10% ($13,5 млрд), до $144,3 млрд.

Фьючерсы на золото на международном рынке прибавили в цене 26% с начала года, и сейчас декабрьские фьючерсы на американской бирже NYMEX стоят $1968 за тройскую унцию (6 августа цена достигала рекордных $2069).

С апреля Банк России не покупает золото на внутреннем рынке, то есть динамика стоимости его золотых запасов привязана исключительно к цене золота.

Курсовая разница

Курсовая переоценка тоже сыграла Банку России в плюс: евро дорожает к доллару с мая (с начала года укрепился почти на 5%, текущий курс — $1,18 за евро). В составе российских резервов на евро приходится 30,8% (самая крупная доля). При укреплении евро долларовая стоимость резервов увеличивается.

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За июль золотовалютные резервы России в целом выросли на $22,9 млрд, при этом $13,4 млрд этого роста пришлось на повышение цены золота и $11,6 млрд — на изменения валютных курсов (остальное — на прочие изменения).

Однако операции с резервами (продажа валюты по бюджетному правилу, переход из одних активов в другие) в последние месяцы приносят Банку России отрицательный результат: с марта в результате таких операционных изменений резервы сократились на $23,7 млрд. Но это сокращение было более чем перекрыто удорожанием золота и курсовой переоценкой.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что международные резервы России к концу 2020 года опустятся до $570 млрд.

Международные резервы России состоят из валютных резервов Минфина (Фонд национального благосостояния и другие валютные средства Минфина на сумму примерно $120 млрд) и собственных резервов ЦБ, которые в теории могут быть использованы для валютных интервенций в целях поддержания финансовой стабильности.

Из резервов Минфина осуществляются продажи валюты по бюджетному правилу, поскольку российский бюджет сейчас недополучает нефтегазовые доходы. Начиная с апреля, Минфин продал валюты в эквиваленте более 600 млрд руб. ($8,6 млрд). ЦБ размещает свои резервы и резервы Минфина в иностранных активах, таких как гособлигации европейских стран или валютные депозиты в зарубежных банках.

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