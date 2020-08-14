01:19 (мск), источник: Известия
Ряд российских банков вернет кешбэк к докризисному уровню
Ряд банков в России вернет кешбэк на
Так, ВТБ вернет уровень кэшбэка для клиентов в тех категориях, где он был сокращен. Это произойдет благодаря тому, что ЦБ 30 сентября снимет ограничения по комиссиям за прием платежей (эквайринг) через интернет при покупке продуктов питания и еды, лекарств и товаров медицинского назначения, одежды, изделий повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг.
В банке «Хоум Кредит» тоже готовы полностью вернуться к выплатам кэшбэка, когда Центробанк снимет эквайринговые ограничения, а в Газпромбанке сообщили о действии ограничений в программах лояльности до 30 сентября.
В апреле 2020 года ЦБ установил на уровне 1% максимальную ставку эквайринга (комиссии за прием безналичных платежей, которую берет себе банк за начисление денег со счета покупателя на счёт торговой точки). Мера была призвана поддержать бизнес в пандемию. Тогда же все три платежные системы «Мир», Visa и MasterCard снизили до 0,7% интерчейндж — комиссию, которую за проведение операции берет платёжная система.