07:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Капиталу по-прежнему лучше на Западе
На фоне падения прибыли в экономике РФ его отток в январе—июле вырос на 53%
Согласно данным ЦБ, сальдо платежного баланса в июле 2020 года неожиданным образом оказалось в плюсе на $2,2 млрд, чему во многом послужил крайне низкий импорт услуг и неплохие показатели экспорта нефти. Ни положительный торговый баланс, ни валютные интервенции ЦБ в рамках бюджетного правила не перекрыли отрицательное сальдо по капитальному счету — вывоз капитала частным сектором только за июль составил $6 млрд, за семь месяцев 2020 года он вырос на 53% на фоне падения экспортной выручки и прибыли в экономике.
Несмотря на ожидания рынком перехода сальдо текущего счета платежного баланса к отрицательным значениям, его до сих пор не состоялось. Оценки ЦБ состояния платежного баланса свидетельствуют, что в июле 2020 года оно снова оказалось в значительном (по текущем временам) плюсе в $2,2 млрд, благодаря тому что торговое сальдо достигло максимума с апреля — $6,7 млрд.
«Экспорт нефти из России должен был оставаться под давлением с мая
«Существенную поддержку (состоянию торгового баланса в июле.— “Ъ”) все еще оказывает подавленный импорт услуг (в два раза ниже год к году). Без него сальдо было бы отрицательным (как во втором квартале, так и в июле). По нашим оценкам, июль внесет наибольший вклад в совокупное сальдо счета текущих операций по итогам третьего квартала (при прочих равных), что будет оказывать давление на рубль», — отмечают аналитики Райффайзенбанка.
В то же время дополнительные $6 млрд оттока по сальдо операций частного сектора с капиталом в июле (напомним, «Ъ» ранее описывал аномалию платежного баланса за второй квартал, когда отток капитала и приток прямых иностранных инвестиций оказались взаимным зеркальным отражением — см. «Ъ» от 13 июля) привели к тому, что вывоз капитала частным сектором с начала года достиг $34,9 млрд — это на 53% выше показателя того же периода 2019 года.
«В отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков, в оцениваемом периоде ключевым стало примерно равное по объему увеличение внешних активов прочих секторов и снижение обязательств банков перед нерезидентами», — поясняют в ЦБ.
«Еще неизвестно, приведет ли это к меньшему оттоку капитала или увеличению репатриации. Это во многом зависит от того, является ли причина оттока капитала оптимизацией налогов или другими проблемами, включая проблемы с институциональной средой и/или с перспективами роста», — отмечают в ING.
В Райффайзенбанке же считают, что такой отток капитала «обусловлен не ввезенной в РФ экспортной выручкой и выводом средств
На фоне сокращения продаж иностранной валюты ЦБ и отсутствия значительного притока средств в ОФЗ отток в июле стал основным фактором, способствовавшим среднемесячному снижению курса рубля к доллару на 3% (см. график), — и одним из основных факторов риска для российской валюты в ближайшем будущем.
Алексей Шаповалов