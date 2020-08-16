10:11 (мск), источник: Известия
Сдачи не налом: банки предложат пополнение карт на кассах магазинов
Пилотный проект планируется запустить в ближайшие месяцы.
У россиян появится возможность пополнять карты на кассах магазинов. Пилотный проект в ближайшие месяцы запустит ПСБ, перспективы его запуска рассматривают Ак Барс Банк, «Дом. РФ» и крымский РНКБ, сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях. Обсуждение проекта также ведет Visa. Предполагается, что для зачисления денег на карту гражданину придется сделать покупку. Сервис повысит финансовую доступность в отдаленных и малонаселенных регионах, заявили «Известиям» в ЦБ. Предоставление таких услуг на кассах проще и дешевле реализовать в крупных городах, считают эксперты.
Первым пилотный проект пополнения банковских карт в торговых точках запустит Промсвязьбанк уже в ближайшие месяцы, сообщили «Известиям» в
Запуск пилотного проекта по зачислению денег на карты через кассы магазинов рассматривают также Ак Барс Банк, «Дом. РФ» и крымский РНКБ, но сроки пока не определены, заявили «Известиям» в этих кредитных организациях. Платежная система Visa обсуждает с участниками рынка реализацию сервиса по пополнению баланса платежных карт на кассах, сообщил «Известиям» ее представитель. Он не уточнил, планируется ли в ближайшее время проводить пилотные проекты.
Снятие и внесение денежных средств на кассе магазина требует, чтобы банк и торговая точка заключили договор эквайринга — приема безналичных платежей. Это замедляет развитие сервисов. Также важно, чтобы себестоимость таких операций не превышала затраты на текущие способы пополнения карт, которые уже предусмотрены для клиентов — через банкоматы, переводом с карт других банков.
Сервис пополнения в удаленных населенных пунктах уже реализовал Почта Банк: 56 тыс. терминалов с такой функцией установлены практически во всех почтовых отделениях страны, рассказали «Известиям» в кредитной организации. В среднем россияне вносят на карту порядка 10 тыс. рублей через терминалы на «Почте России», оценили в банке. В РНКБ рассказали, что на территории Крыма действуют четыре «передвижных офиса» — бронированных автомобиля, которые передвигаются по республике и предоставляют финансовые услуги.
Возможность пополнения банковских карт через кассы магазинов сейчас обсуждается, подтвердили «Известиям» в Банке России. Там отметили, что системное решение задачи с учетом действующего законодательства и пожеланий кредитных организаций требует определенного времени. Для создания эффективного механизма могут потребоваться изменения в нормативные акты ЦБ, допустили в регуляторе.
— Банк России расценивает сервис пополнения карт на кассах как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах, — подчеркнули в ЦБ.
Такой функционал предлагают все три платежные системы — Visa, MasterCard, «Мир», сообщили «Известиям» их представители. Среди банков, подключившихся к сервису, — Сбербанк, ПСБ, «Ак Барс», среди крупных торговых сетей — Metro, Billa, «ВкусВилл». В Visa сообщили, что снять наличные уже можно в 4 тыс. торговых точек по всей стране. В MasterCard отметили, что сотрудничают с тысячами точек.
Сейчас сервис по снятию наличных на кассах работает при условии, что клиент совершает покупку — тогда торговая точка получает дополнительный клиентопоток и оборот, а банк зарабатывает на эквайринговой комиссии, напомнил
В 2019 году Роспотребнадзор по просьбе АБР проанализировал сервис «наличные с покупкой» на предмет навязывания приобретения
— Проекты по предоставлению финансовых услуг на кассах магазинов для банков интереснее реализовывать в крупных городах, взаимодействуя с большими торговыми сетями: с ними проще доработать программное обеспечение, договориться об условиях и легче масштабировать проект на всю сеть. В сельской местности обычно магазины содержат ИП, с каждым из которых нужно отдельно настраивать взаимодействие, — считает Алексей Войлуков из АБР.
С другой стороны, оказание финансовых услуг через агентов в магазинах позволяет кредитным организациям экономить на офисах и банкоматах в малых населенных пунктах.
Налютин добавил, что такой подход удобен для пожилых людей, которым будет проще привыкать к безналичным платежам и взаимодействию с АТМ. В итоге финансовые сервисы на кассах повысят долю безналичных платежей, в первую очередь — среди пенсионеров и на удаленных территориях, резюмировал эксперт.
Перспектив больше у сервиса по снятию наличных в кассах на «карманные расходы», чем у функции пополнения карт при покупке, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Запрос на зачисление денег небольшими суммами — редкость. Тем не менее, по словам эксперта, новый сервис можно рассматривать как одну из дополнительных опций, которая может и не пользоваться массовым спросом, но быть полезной для отдельной категории граждан.
Наталья Ильина