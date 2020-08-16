Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама в Москве
12Выбран лучший снимок картошки
10:11 (мск), источник: Известия

Сдачи не налом: банки предложат пополнение карт на кассах магазинов

Пилотный проект планируется запустить в ближайшие месяцы.

Источник: Известия

У россиян появится возможность пополнять карты на кассах магазинов. Пилотный проект в ближайшие месяцы запустит ПСБ, перспективы его запуска рассматривают Ак Барс Банк, «Дом. РФ» и крымский РНКБ, сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях. Обсуждение проекта также ведет Visa. Предполагается, что для зачисления денег на карту гражданину придется сделать покупку. Сервис повысит финансовую доступность в отдаленных и малонаселенных регионах, заявили «Известиям» в ЦБ. Предоставление таких услуг на кассах проще и дешевле реализовать в крупных городах, считают эксперты.

Читайте также
Ряд российских банков вернет кэшбэк к докризисному уровню

Пилотное внесение

Первым пилотный проект пополнения банковских карт в торговых точках запустит Промсвязьбанк уже в ближайшие месяцы, сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации. В банке считают, что услуга будет востребована в удаленных и небольших населенных пунктах, где слабо развита инфраструктура по приему платежей (кассы, банкоматы, платежные терминалы, салоны сотовых операторов). Снять наличные или пополнить карту можно будет рядом с домом в продуктовом магазине, без похода в отделение банка или к платежному терминалу, отметили в ПСБ.

Запуск пилотного проекта по зачислению денег на карты через кассы магазинов рассматривают также Ак Барс Банк, «Дом. РФ» и крымский РНКБ, но сроки пока не определены, заявили «Известиям» в этих кредитных организациях. Платежная система Visa обсуждает с участниками рынка реализацию сервиса по пополнению баланса платежных карт на кассах, сообщил «Известиям» ее представитель. Он не уточнил, планируется ли в ближайшее время проводить пилотные проекты.

Снятие и внесение денежных средств на кассе магазина требует, чтобы банк и торговая точка заключили договор эквайринга — приема безналичных платежей. Это замедляет развитие сервисов. Также важно, чтобы себестоимость таких операций не превышала затраты на текущие способы пополнения карт, которые уже предусмотрены для клиентов — через банкоматы, переводом с карт других банков.
Евгений Шитиков
директор розничных продуктов «Дом. РФ»

Сервис пополнения в удаленных населенных пунктах уже реализовал Почта Банк: 56 тыс. терминалов с такой функцией установлены практически во всех почтовых отделениях страны, рассказали «Известиям» в кредитной организации. В среднем россияне вносят на карту порядка 10 тыс. рублей через терминалы на «Почте России», оценили в банке. В РНКБ рассказали, что на территории Крыма действуют четыре «передвижных офиса» — бронированных автомобиля, которые передвигаются по республике и предоставляют финансовые услуги.

Читайте также
В России может появиться новый вид вклада

Покупка с пополнением

Возможность пополнения банковских карт через кассы магазинов сейчас обсуждается, подтвердили «Известиям» в Банке России. Там отметили, что системное решение задачи с учетом действующего законодательства и пожеланий кредитных организаций требует определенного времени. Для создания эффективного механизма могут потребоваться изменения в нормативные акты ЦБ, допустили в регуляторе.

­— Банк России расценивает сервис пополнения карт на кассах как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах, — подчеркнули в ЦБ.

Механизм снятия наличных на кассах, который призван повысить финансовую доступность, действует в России с 2019 года.

Такой функционал предлагают все три платежные системы — Visa, MasterCard, «Мир», сообщили «Известиям» их представители. Среди банков, подключившихся к сервису, — Сбербанк, ПСБ, «Ак Барс», среди крупных торговых сетей — Metro, Billa, «ВкусВилл». В Visa сообщили, что снять наличные уже можно в 4 тыс. торговых точек по всей стране. В MasterCard отметили, что сотрудничают с тысячами точек.

Читайте также
Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи

Сейчас сервис по снятию наличных на кассах работает при условии, что клиент совершает покупку — тогда торговая точка получает дополнительный клиентопоток и оборот, а банк зарабатывает на эквайринговой комиссии, напомнил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Он предположил, что механизм внесения наличных на кассах также будет работать только при совершении покупки, иначе получится, что сотрудник магазина будет без выгоды для себя заниматься несвойственной ему работой.

В 2019 году Роспотребнадзор по просьбе АБР проанализировал сервис «наличные с покупкой» на предмет навязывания приобретения чего-либо в торговой точке для получения финансовой услуги, писали ранее «Известия». Служба тогда сообщила, что нарушения прав потребителей нет. В Роспотребнадзоре оперативно не ответили на запрос «Известий», может ли нарушить права потребителей сервис пополнения карт на кассах.

Для малых и крупных

— Проекты по предоставлению финансовых услуг на кассах магазинов для банков интереснее реализовывать в крупных городах, взаимодействуя с большими торговыми сетями: с ними проще доработать программное обеспечение, договориться об условиях и легче масштабировать проект на всю сеть. В сельской местности обычно магазины содержат ИП, с каждым из которых нужно отдельно настраивать взаимодействие, — считает Алексей Войлуков из АБР.

С другой стороны, оказание финансовых услуг через агентов в магазинах позволяет кредитным организациям экономить на офисах и банкоматах в малых населенных пунктах.
Максим Налютин
руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte
Читайте также
Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Налютин добавил, что такой подход удобен для пожилых людей, которым будет проще привыкать к безналичным платежам и взаимодействию с АТМ. В итоге финансовые сервисы на кассах повысят долю безналичных платежей, в первую очередь — среди пенсионеров и на удаленных территориях, резюмировал эксперт.

Перспектив больше у сервиса по снятию наличных в кассах на «карманные расходы», чем у функции пополнения карт при покупке, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Запрос на зачисление денег небольшими суммами — редкость. Тем не менее, по словам эксперта, новый сервис можно рассматривать как одну из дополнительных опций, которая может и не пользоваться массовым спросом, но быть полезной для отдельной категории граждан.

Наталья Ильина

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Мы уже живем в романе «Мы»
Дорога под землю: что происходит с бомбоубежищами в мирное время
Названы сроки начала третьего этапа испытаний российской вакцины
Умер брат президента США Роберт Трамп
ВОЗ зафиксировала максимальный рост случаев COVID за сутки
Провластная «Белая Русь» собралась провести митинг за Лукашенко
Белорусский тренер ЦСКА прокомментировал протесты в стране
Определился последний полуфиналист Лиги чемпионов
Здоровье
8 болезней, которые угрожают знаменитостям из-за их национальности Кого из актеров и музыкантов надо срочно отправить на флюорографию, а кого — к маммологу?
Hi-Tech
Климат Земли прошел точку невозврата Борьба с глобальным потеплением уже не поможет
Авто
Три законных способа платить меньше за содержание авто Содержать машину с каждым днем становится все дороже: транспортный налог, страховка, расходы на топливо, техническое обслуживание, парковку и многое другое. Авто Mail.ru рассказывает, что можно предпринять автовладельцу, чтобы законно платить меньше
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Новости партнеров
Гаджи, вы меня слышите?
Появления вакцины в России осталось ждать недолго
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
Популярные темы на «Детях»
Можно ли сохранить молоко? 144
Попросила прибавку к зарплате 130
Муж хочет чтоб я искала работу.... 95
Укусила собака 58
Леди
Похудевший Киркоров затмил Бузову на светском рауте (фото) Знаменитости собрались на шикарную вечеринку.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь