В России закрылись миллион предприятий. Страна лишилась каждого пятого малого бизнеса

Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По подсчетам аналитиков, за год в стране закрылись 1 095 423 предприятия микро-, малого и среднего бизнеса. Взамен открылось 848 500 новых предприятий. В итоге общее количество работающего в России бизнеса сократилось на 4,2%, до 5,6 млн юрлиц.
Эксперты отметили, что перевес мог быть и больше, но свой позитивный вклад внесли государственные антикризисные меры поддержки занятости.
В частности, за год на 129 000 человек увеличилось количество занятых в сфере МСП.
Тем не менее, полностью компенсировать падение доходов малых предприятий из-за пандемии коронавируса и карантинных мер меры господдержки не смогли. За время действия режима выходных дней с конца марта по середину мая 2020 года деятельность большинства организаций была приостановлена, но работодателей обязали сохранить зарплату сотрудникам. Позже государство частично компенсировало зарплатные расходы, предоставив субсидии в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника, а также право взять беспроцентный зарплатный кредит до осени 2020 года.
Те бизнесы, что еще остались на плаву, в дальнейшем поддержит снижение страховых взносов для зарплат сверх МРОТ и программы господдержки в рамках нацпроекта «Малый и средний бизнес». Программа поддержки предпринимательской инициативы ставит своей целью улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготным кредитам и создание систем для развития бизнеса. Согласно паспорту проекта, на реализацию всех инициатив планируется потратить около 481 млрд рублей.
Общий объем господдержки российской экономики в связи с кризисом составил около 3 трлн рублей. Тем не менее, весной прибыль российского бизнеса снизилась на 67%.