Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

По его словам, для этого необходимо ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта.
«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это (нелегальные поставки — РБК) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт.
Запрет на поставки продуктов из стран ЕС и США в ответ на санкции Россия ввела в августе 2014 года. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты. Спустя год контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 2016 года — на Украину. Запрет неоднократно продлевался и действует как минимум до конца 2020 года.
За последние годы те, кто нарушает режим продэмбарго, стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция — санкционная, сложно, утверждает Данкверт. Но нарушители все-таки попадаются: с июля 2015 года Россельхознадзор выявил более 36 тыс. т санкционной продукции. Недобросовестные предприниматели стараются выдавать запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки.
Еще одна схема — перевозчик заезжает на территорию России якобы на заправку, но при досмотре оказывается, что на машине стоят левые номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой. Кроме того, существует ложный транзит, когда продукция, согласно документам, едет через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве.
В других странах, по словам Данкверта, способ борьбы с нелегальными поставками один: если выявляется, что продукция ввезена незаконно, «конфискуется все, включая машины».
В России такой практики пока нет: если задержанная машина перевозит продукты без документов, а прямых доказательств, что продукция санкционная, нет, вызвавший вопросы груз отправляют обратно в страну, откуда он прибыл.
Водителям транспорта, в котором едет продукция без документов, следует на время запрещать въезд в Россию, считает глава Россельхознадзора. Сейчас российским законодательством это не предусмотрено. «Когда в Калининграде мы задерживаем автобусы с санкционными продуктами, их везет водитель — польский гражданин. Я в свое время писал в наш МИД. Думаете, так легко закрыть визу на въезд в Россию? Практически невозможно!», — указывает Данкверт. При этом в других странах этот опыт распространен — «без разговоров закроют въезд на пять лет», подчеркивает Данкверт.
По его мнению, в соседних государствах, в частности, Белоруссии и Казахстане, было бы правильным создать информационные системы, с помощью которые можно будет «отслеживать такие случаи и пресекать их, чтобы эти нарушители не приезжали к нам».
Вопрос, по словам Данкверта, находится на контроле в правительстве. В конце июня вопрос о наказании для транспортных компаний, перевозящих «санкционку», обсуждался на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, рассказывал РБК участник встречи и подтверждал источник в правительстве. Его должны были проработать Минсельхоз, Россельхознадзор, Минтранс и Федеральная таможенная служба. Перевозчики, впрочем, отмечали, что «злого умысла» с их стороны нет: решение о провозе санкционного товара принимает, как правило, его получатель или таможенный брокер без участия перевозчика, говорила исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина.