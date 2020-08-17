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Россиянам рассказали об изощренных способах ввоза «санкционки»Россельхознадзор представил в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками продуктов в Россию
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00:29 (мск), источник: РБК

Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, для этого необходимо ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта.

«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это (нелегальные поставки — РБК) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт.

Запрет на поставки продуктов из стран ЕС и США в ответ на санкции Россия ввела в августе 2014 года. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты. Спустя год контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 2016 года — на Украину. Запрет неоднократно продлевался и действует как минимум до конца 2020 года.

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За последние годы те, кто нарушает режим продэмбарго, стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция — санкционная, сложно, утверждает Данкверт. Но нарушители все-таки попадаются: с июля 2015 года Россельхознадзор выявил более 36 тыс. т санкционной продукции. Недобросовестные предприниматели стараются выдавать запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки.

Еще одна схема — перевозчик заезжает на территорию России якобы на заправку, но при досмотре оказывается, что на машине стоят левые номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой. Кроме того, существует ложный транзит, когда продукция, согласно документам, едет через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве.

В других странах, по словам Данкверта, способ борьбы с нелегальными поставками один: если выявляется, что продукция ввезена незаконно, «конфискуется все, включая машины».

В России такой практики пока нет: если задержанная машина перевозит продукты без документов, а прямых доказательств, что продукция санкционная, нет, вызвавший вопросы груз отправляют обратно в страну, откуда он прибыл.

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Водителям транспорта, в котором едет продукция без документов, следует на время запрещать въезд в Россию, считает глава Россельхознадзора. Сейчас российским законодательством это не предусмотрено. «Когда в Калининграде мы задерживаем автобусы с санкционными продуктами, их везет водитель — польский гражданин. Я в свое время писал в наш МИД. Думаете, так легко закрыть визу на въезд в Россию? Практически невозможно!», — указывает Данкверт. При этом в других странах этот опыт распространен — «без разговоров закроют въезд на пять лет», подчеркивает Данкверт.

По его мнению, в соседних государствах, в частности, Белоруссии и Казахстане, было бы правильным создать информационные системы, с помощью которые можно будет «отслеживать такие случаи и пресекать их, чтобы эти нарушители не приезжали к нам».

Вопрос, по словам Данкверта, находится на контроле в правительстве. В конце июня вопрос о наказании для транспортных компаний, перевозящих «санкционку», обсуждался на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, рассказывал РБК участник встречи и подтверждал источник в правительстве. Его должны были проработать Минсельхоз, Россельхознадзор, Минтранс и Федеральная таможенная служба. Перевозчики, впрочем, отмечали, что «злого умысла» с их стороны нет: решение о провозе санкционного товара принимает, как правило, его получатель или таможенный брокер без участия перевозчика, говорила исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина.

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