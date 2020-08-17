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14:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Японская экономика пережила сильнейшее падение за 40 лет

Экономика Японии по итогам второго квартала года сократилась на 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом, следует из отчета кабинета министров страны. Это сильнейшее сокращение экономики страны с 1980 года, когда впервые стали публиковать относительную статистику по кварталам года. В годовом исчислении экономика сократилась на 27,8%, что также является антирекордом.

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Источник: AP 2020

Такое значительное падение вызвано пандемией COVID-19. Закрытие общественных заведений из-за распространения коронавируса вылилось в падение потребительских трат на 8,2% по сравнению с началом года.

Показатель экспорта, в который включаются траты иностранных туристов, приезжающих в Японию, обвалился по итогам квартала на 18,5% на фоне закрытия границ.

Для сравнения, мировой финансовый кризис 2008—2009 годов обернулся для японской экономики максимальным квартальным снижением на 4,8%.

Тем не менее японская экономика переживает нынешний кризисный период лучше многих других развитых стран. Так, например, экономика США в этом же квартале сократилась на 9,5%, Германии — на 10,1%, а Великобритании — и вовсе на 20,4%.

Кирилл Сарханянц

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