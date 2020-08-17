Японская экономика пережила сильнейшее падение за 40 лет

Такое значительное падение вызвано пандемией COVID-19. Закрытие общественных заведений
Показатель экспорта, в который включаются траты иностранных туристов, приезжающих в Японию, обвалился по итогам квартала на 18,5% на фоне закрытия границ.
Для сравнения, мировой финансовый кризис 2008—2009 годов обернулся для японской экономики максимальным квартальным снижением на 4,8%.
Тем не менее японская экономика переживает нынешний кризисный период лучше многих других развитых стран. Так, например, экономика США в этом же квартале сократилась на 9,5%, Германии — на 10,1%, а Великобритании — и вовсе на 20,4%.
Кирилл Сарханянц