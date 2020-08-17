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18:03 (мск), источник: РИА Новости

Сбербанк снизил ставку по вкладу в долларах

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сбербанк снизил максимальную ставку по единственному вкладу в долларах для массовых клиентов до 0,35% с 0,5%, следует из материалов банка.

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Источник: РИА Новости

Сбербанк ранее в понедельник снизил ставки по вкладам в рублях, а также оставил только один вид вклада в долларах в базовой линейке, при этом теперь минимальный срок размещения вклада составляет 6 месяцев вместо 3 месяцев. Ранее клиенты кредитной организации могли также открыть долларовые вклады «Пополняй» и «Управляй», а также могли разместить валюту на срок от 3 месяцев.

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Согласно информации на сайте банка, диапазон ставок в долларах по вкладу «Сохраняй» составляет 0,01−0,35%. Максимальную ставку можно получить при открытии вкладов от 1 до 3 лет на сумму от 10 тысяч долларов.

Сбербанк подтвердил снижение ставок и сокращение линейки вкладов. «Вместо вкладов “Управляй”, “Пополняй” и “коротких” вкладов в долларах США банк предлагает своим клиентам сберегательный счет. Данный продукт, в отличие от вкладов “Управляй” и “Пополняй”, не имеет ограничений по неснижаемому остатку, снятию и пополнению и является бессрочным. Сберегательный счет открывается бесплатно, и банк начисляет 0,01% годовых», — отметили в пресс-службе.

Согласно информации в приложении банка, счет можно открыть в долларах, евро, китайских юанях, фунтах стерлингов, гонконгских, канадских и сингапурских долларах. При этом ранее открытые вклады не закрываются и по завершении срока вклада будут пролонгированы по ставке 0,01%, уточнили в пресс-службе Сбербанка.

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