17:39 (мск), источник: Ведомости
Аналитики сообщили о росте личной инфляции россиян
Инфляция в России в июле составила 1,66%, а не 0,35%, как ранее сообщал Росстат.
«Ромир» разработал методику расчета статистического индекса — дефлятора, который отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период времени. В основе расчета — совершенные россиянами покупки по реальным ценам. Таким образом, дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя, тогда как инфляция Росстата рассчитана на основании стоимости потребительской корзины.
«Показатель официальной инфляции в июле продолжил положительную тенденцию девяти прошлых месяцев и по расчётам Росстата получил значение в 0,35%. По данным
В целом годовое значение дефлятора, накопленное за
Ранее Росстат зафиксировал первую в текущем году дефляцию в России: за неделю с 4 по 10 августа индекс потребительских цен снизился на 0,1%. Основной причиной подобной динамики в ведомстве назвали снижение цен на овощи на 2,8%, которое продолжалось третью неделю подряд.
Наталья Иванкина