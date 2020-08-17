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17:39 (мск), источник: Ведомости

Аналитики сообщили о росте личной инфляции россиян

Инфляция в России в июле составила 1,66%, а не 0,35%, как ранее сообщал Росстат.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

«Ромир» разработал методику расчета статистического индекса — дефлятора, который отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период времени. В основе расчета — совершенные россиянами покупки по реальным ценам. Таким образом, дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя, тогда как инфляция Росстата рассчитана на основании стоимости потребительской корзины.

«Показатель официальной инфляции в июле продолжил положительную тенденцию девяти прошлых месяцев и по расчётам Росстата получил значение в 0,35%. По данным скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, дефлятор в июле снова повел себя идентично вектору инфляции и увеличился на 1,66% по сравнению с июнем», — сообщили аналитики, подчеркнув, что разница в динамике индекса дефлятора «Ромир» и инфляции Росстата таким образом принимает рекордное значение.

По данным «Ромир», цены на ЖКХ в июле увеличились на 2,28% относительно июня, на товары — на 1,24%, рост цен на бензин составил 0,84%.

В целом годовое значение дефлятора, накопленное за январь-июль, достигло 3,5%, тогда как Росстат зафиксировал инфляцию 3% за данный период. «Ведомости» направили запрос в Росстат.

Ранее Росстат зафиксировал первую в текущем году дефляцию в России: за неделю с 4 по 10 августа индекс потребительских цен снизился на 0,1%. Основной причиной подобной динамики в ведомстве назвали снижение цен на овощи на 2,8%, которое продолжалось третью неделю подряд.

Наталья Иванкина

 Аналитики сообщили о росте личной инфляции россиян
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